Елітні яхти майбутнього

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Яхта – безумовний показник багатства і статусу, причому такого, коли коливання фінансових ринків уже особливо не впливають на добробут людини.

Ексклюзивна яхта – квиток у закритий клуб обраних. А ексклюзивна яхта майбутнього – це поєднання найсучасніших технологій, оригінального дизайну і витонченого шику.

BBC Future пропонує подивитися на декілька найбільш незвичайних зразків корабельного дизайну.

Плавність ліній

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Британський архітектор Заха Хадід розробив дизайн п'яти яхт під колективною назвою "Унікальне коло".

П'ять суден довжиною 90 метрів побудовані на німецькій верфі Blohm + Voss. Вони є зменшеною версією оригінальної яхти за проектом Захи Хадіда, довжина якої складає 128 метрів.

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Зовнішній дизайн однієї з яхт миттєво притягує увагу.

"Опори верхньої палуби судна, які переплітають між собою та варіюються за товщиною, створюють оригінальний каркас яхти у вигляді екзоскелету, – розповідає дизайнер. – Він нагадує хребет морських тварин і надає яхті природної естетики".

Розкішний гігант

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Яхтовий брокер (компанія, яка допомагає в угодах з продажу яхт. – Ред.) 4Yacht із Флориди планує будівництво найбільшої за розміром ексклюзивної яхти світу.

Судно під назвою Double Century "Подвійне століття" 192 метри завдовжки розробив дизайнер Крістофер Сеймур. Ця "гігаяхта" коштуватиме близько 770 мільйонів доларів.

"Double Century – це завтрашній день в еволюції яхт великого розміру, – розповідає дизайнер Крістофер Сеймур. – Я хочу, щоби це судно викликало захоплення, повагу і подив своїми перевагами, а не тим, хто є його власником, конструктором або будівником".

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Яхта має дев'ять палуб і обладнана вісьмома ліфтами, щоби гості і екіпаж не юрбилися на вузьких корабельних сходах. Судно матиме все, що тільки можна себе уявити – від дискоклуба до кінозалу на 126 місць. Екіпаж красеня складатиметься зі 100 осіб.

На замовлення також побудують й зменшену версію яхти. Втім, навіть у меншому розмірі вона матиме 225 метрів завдовжки.

Космічний корабель

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Трикорпусний катамаран Adastra більше нагадує космічний корабель, ніж транспорт, який рухатиметься по воді.

Яхта, сконструйована британським суднобудівником Джоном Шаттлвортом, має 42,5 метрів у довжину і коштувала своєму власнику з Далекого сходу 15 мільйонів доларів. Майже три роки знадобилися, щоби втілити цей фантастичний дизайн у життя.

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Adastra не тільки має футуристичний зовнішній вигляд. Її навігаційна система – також із галузі фантастики. Керувати яхтою можна дистанційно, наприклад за допомогою Ipad. Але сигнал судна приймається лише у межах 50 метрів від нього.

Гостроноса

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Британська дизайнерська компанія Pauley розробила чотири судна круїзного класу – кожне з яких має різні можливості. Розсувна верхня частина яхти Cruiser перетворюється на величезну однорівневу палубу, на якій можна проводити гучні вечірки, розповідає дизайнер Філ Полі.

З вітерцем

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Утім, найбільш надзвичайними можливостями вихваляється інша яхта дизайнера – Flying Cruiser "Летючий крейсер". Висувні крила яхти дозволяють їй летіти над водою зі швидкістю 160 км/г.

Під хвилями

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Деякі яхти, розроблені більш ніж десять років тому, не відстають за новаторським дизайном і технологічними рішеннями від своїх сучасних сестер. Італійська фірма Giancarlo Zema Design Group розробила цю розкішну яхту ще в 2001 році. Маленьким секретом красуні є підводна оглядова платформа.

Яхта Trilobis 65 має чотири палуби, остання з яких відкриває дивовижну підводну панораму.

Коли судно представили громадськості, його ціна складала лише 4 мільйона доларів - у рази менше, ніж сучасні яхти такого класу, наприклад, Double Century, яка також має власну міні-субмарину.

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