Як живуть люди, які відчувають слова на смак

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У дивному світі синестезії слова мають смак, а смаки – фізичну форму. Кореспондент BBC Future вивчала явище, яке вчені поки що не можуть пояснити.

Джеймс Ваннертон зізнається, що обожнює слухати американців, які говорять швидко.

"Тоді як оратора з бездоганним британським акцентом мені важко дослухати до кінця, – каже фахівець з інформаційних технологій. – Американці все змішують і перекручують. В їхньому мовленні важко відрізнити "д" від "т" . "Медаль", "метал" і таке інше. Мені легше сприймати їхню мову, оскільки мене не відволікають різноманітні смаки і присмаки".

"Я маю на увазі, що це – перевага", – пояснює він, щоби не образити американку, яка бере в нього інтерв’ю і говорить дійсно дуже швидко.

Слова для пана Ваннертона – постійне джерело роздратування, вони його відволікають, оскільки він відчуває приголосні на смак. "Коледж" має смак ковбаси. Ім'я "Карен" – йогурту. "Йогурт", в свою чергу, має огидний присмак спрею для волосся. Англійське слово "most" – "найбільший" – смакує як хрусткий холодний тост без масла.

Назва сайту BBC Future нагадує пану Ваннертону смак консервованих персиків в сиропі. А назви станцій лондонського громадського транспорту – це для нього справжнє різноманіття всіляких жахливих і чудових смаків. Раптове відчуття слова на смак може бути настільки всепоглинаючим, ніби вам прямо в обличчя спрямовують промінь яскравого світла, коли ви, нічого не підозрюючи, просто йдете у своїх справах.

"Зазвичай я намагаюсь уникати слова "найбільший", – ділиться Джеймс. – Я ніколи не пишу його. Завжди намагаюся його заміняти. Воно настільки відволікає мене, що я не можу думати про будь-що інше окрім тосту". Він посміюється, трохи зніяковіло від того, як йому доводиться жити зі своїм незвичайним талантом.

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Чуттєвий досвід – дуже індивідуальний, його важко передати іншим людям. Один і той же смак може здаватися неймовірним для однієї людини і геть невиразним – для іншої. І спробуйте пояснити, чому це саме так.

Запах може викликати огиду або захват, а вчені, які вивчають кольоровий зір, постійно вислуховують сперечання пар з приводу того, якого кольору диван в їхній вітальні: чорний або темно-синій. Кожен з нас трохи відрізняється від інших через біологічні причини, різний досвід і риси характеру. Втім, існують люди, які відрізняються від інших дуже помітно. Приміром, синестети, як Джеймс Ваннертон. І, головне, вони самі можуть цього не усвідомлювати впродовж багатьох років.

"Колюче" курча

Візьмемо, у якості прикладу випадок Майкла Вотсона. Як згадує нейрофізіолог Річард Цитович у своїй книзі "Середа має колір індиго", пан Вотсон відкрив свій дивний дар під час званого обіду, який він влаштував у лютому 1980 року. Психолог Річард Цитович був також серед запрошених. Несподівано трохи збентежений господар заявив своїм гостям, що щось не так: курчата, подані на стіл мали "недостатньо колючок".

Коли вчений попросив Майкла Вотсона пояснити, що він мав на увазі, той відповів, що "коли страва має насичений смак, він передається йому в руку, доходить до долоні, і я можу відчути форму, вагу, текстуру і навіть температуру смаку, ніби я дійсно щось тримаю у руці".

На думку пана Вотсона, добре обсмажене курча мало викликати відчуття чогось колючого, шпичастого, такого, "ніби я поклав долоню на дошку з цвяхами". Але цього разу курка була "округла".

Це зізнання вразило Річарда Цитовича, який вважає, що завдяки цьому випадку він зробив свої видатні відкриття у галузі синестезії – феномену взаємодії між чуттями різних сенсорних органів.

Пан Вотсон переживав різні тактильні відчуття в залежності від того чи іншого смаку. Смак м'яти, приміром, викликав у нього таке відчуття, ніби він проводить рукою по високій прохолодній колоні зі скла або мармуру. І хоча більшість колег вченого вважали, що Вотсон вигадує свої відчуття, щоби привернути до себе увагу, Річард Цитович виявив, що його описи були на диво послідовними.

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Вони здавались настільки ж природними, як і звичайне сприйняття різних смаків в інших людей. Саме тому він ніколи і не обговорював свій талант з іншими.

Через 35 років після того пам'ятного званого обіду в дослідженні синестезії почався справжній бум. Сьогодні ми знаємо, що синестезія цілком реальна, і проявляться дуже різноманітно. Деякі синестети "бачать" колір букв і цифр (кольорово-графемна синестезія). Інші – чують звуки, коли читають про них. Дехто сприймає дні і місяці у тривимірному просторі, в якому дати можна прокручувати.

Зміни в геномі

Деякі люди мають смакову синестезією, як Джеймс Ваннертон і Майкл Вотсон. Спробуйте згадати про це явище за обіднім столом, як тут же з'ясується, що серед учасників застілля є приховані синестети. Я прожила зі своїм чоловіком більше двох років, перш ніж в одній розмові раптом сплив той факт, що в його сприйнятті голосні мають різні кольори. І це сталося саме під час застільної бесіди.

Деякі форми синестезії можуть бути спадковими і передаватися в родині з покоління в покоління. У 2009 році дослідники виявили чотири ділянки в людському геномі, які відрізняються у людей, для кого звуки мають колір. Невролог Девід Іглмен, співавтор Річарда Цитовича у книзі "Середа має колір індиго", визначив ділянку хромосоми, яка відповідає за такий тип синестезії, коли буква, число, день або місяць викликають відчуття кольору.

Коли дослідники провели сканування мозку синестетів під час читання, розмови або будь-якої іншої діяльності, яка активує їх незвичайні відчуття, вони з'ясували, що у них кров приливає до тих ділянок мозку, які у людей зі стандартною сенсорною системою зазвичай перебувають у пасивному стані.

Це ті ділянки мозку, які причетні до смакових, тактильних або будь-яких інших відчуттів. Утім, взаємозв'язок між генетичними послідовностями і результатами сканування мозку – іншими словами, біологічний механізм синестезії – поки ще залишається загадкою.

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Досвід раннього дитинства, грає, схоже, істотну роль в тому, яка саме синестезія проявляється у тієї чи іншої людини. Так, приміром, вчені, які вивчають феномен Джеймса Ваннертона, попросили його батьків заповнити анкету з питаннями про те, чим вони його годували, поки він ріс. У результаті проявилися багато з його смаків.

Між тим, дивним чином виявилося, що не всі його смакові сприйняття відповідають тим продуктам, які він колись куштував. Довгий час пан Ваннертон відчував солонуватий, пікантний смак слова "except" ("крім"), однак деякий дивний хрускіт в його звучанні здавався йому чужорідним. Аж поки Джеймс не спробував чіпси Marmite. Йому завжди подобалася паста Marmite, однак чіпси він скуштував вперше, і вони виявилися на смак точним відповідником слова "except".

Смачний текст

Джеймс вперше розповів своїм батькам про свій незвичайний дар, коли йому було років десять. У той час потік різних смаків, який буквально запліскував його, заважав йому читати і вчитися в школі. Читання і зараз залишається для нього нелегким випробуванням, а ось писання завжди приносило йому особливе задоволення, оскільки він може зробити свій текст надзвичайно смачним.

Одного разу, коли Джеймс працював репортером, він провів цілу ніч за роботою над статтею в 900 слів про футболіста з Північної Ірландії Джорджа Беста. Він підбирав слова таким чином, щоби початок статті складався зі смаків закусок, середня частина нагадувала би основні страви, як-от ростбіф, а заключна – смакувала би як десерт.

"Це було просто неймовірно, – каже пан Ваннертон. – Однак журналістику мені довелося покинути, бо редактори мали погану звичку переставляти слова місцями".

Джеймс Ваннертон зізнається, що іноді йому важко впоратися зі складною симфонією смаків. Утім, він може, те, на що більшість з нас не здатні: "Я відчуваю неймовірне задоволення, коли пишу звичайнісінький електронний лист".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.