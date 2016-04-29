Як форма келиха впливає на кількість випитого алкоголю?

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Недавні дослідження показали, що ми п'ємо пиво швидше з келихів вигнутої форми, ніж з прямих кухлів. Кореспондент BBC Future вирішив з'ясувати філософське питання форми та вмісту.

Нам, звісно, подобається, коли наука пропонує однозначні відповіді на питання, що нас хвилюють. Утім, іноді навіть найточніші наукові факти не здатні цього зробити. Розгляньмо одне нещодавнє дослідження з психології, яке стверджує, що люди з вигнутих келихів п'ють алкоголь швидше.

Результати дослідження миттєво потрапили в більшість світових ЗМІ, багато з яких, трохи змінивши історію, почали повідомляти, що люди п'ють більше (а не швидше) з пивних келихів випуклої форми.

На перший погляд, у цьому немає жодного протиріччя: якщо нам важко контролювати швидкість поглинання напою, виходить, ми й випиваємо більше.

Оглядачі погоджувались із висновками дослідження (яке, до речі, профінансувала незалежна британська організація Alcohol Research UK) і висловлювали занепокоєння, що виробники алкоголю, напевно, вже давно усвідомили цей факт і докладають зусиль, щоби наш улюблений напій потрапляв нам у руки саме в келиху округлої форми.

Точно встановити середину вигнутого келиха важче, ніж прямого

Утім, перш ніж відмовлятися від звичок або міняти домашню колекцію пивних кухлів, спробуємо розібратись, що насправді зробили вчені.

На щастя, команда британських дослідників із Бристольського університету опублікувала свою статтю в науковому журналі з відкритим доступом, отже, з деталями експериментів може ознайомитись кожен.

Науковці з Бристоля запросили учасників дослідження в лабораторію і запропонували їм випити світлого пива (або лимонаду) з келиху прямої або вигнутої форми. Паралельно учасники дослідження переглядали документальний фільм про природу (до речі, виробництва BBC, повідомляю вам із радістю).

Інших добровільних учасників експерименту попросили оцінити, коли келихи наполовину спорожніють. В обох випадках результати були однозначними – досліджувані швидше випили світле пиво з келихів вигнутої форми.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Як чітко визначити половину цього келиху?

Річ у тім, що точно встановити середину вигнутого келиха важче, ніж прямого, і отже, якщо люди помиляються у визначенні кількості випитого, то вони недооцінюють й швидкість, з якою споживають алкоголь.

Людський фактор

Хоча дослідження видається доволі переконливим, насправді, його висновки зовсім не означають, що, абсолютно всі люди питимуть швидше, якщо запропонувати їм напій у келиху опуклої форми. І справа не в тому, що умови експерименту були недостатньо об'єктивними. Абсолютно впевнений, якщо ви спробуєте перевірити це самі, - отримаєте схожі результати.

Проблема в тому, що одне дослідження, виконане в обмежених умовах і на обмеженій групі людей, неминуче відбиває лише один аспект реальності. Зверніть увагу на те, що психологи вимірювали лише один показник (швидкість пиття світлого пиву), лише з двох видів келихів, лише одного разу і лише в одній групі людей (волонтерів з Бристолю в 2012 році).

Це не завадило їм, між тим, оголосити універсальну істину: "люди п'ють більше з вигнутих келихів".

Точна наука базується на узагальненнях, утім, їх надзвичайно важко робити в психології. Чи був би результат експерименту таким само, якби його учасники пили темне пиво, а не світле? Якби він проводився в Міннеаполісі, або в Лагосі, або в Куала-Лумпурі? Якби вони випили дві пінти пива замість однієї? Або спілкувались, а не дивились телевізор (що, до речі, більш відповідає звичайним обставинам).

Копирайт изображения Thinkstock Image caption А якби учасники експерименту пили темне пиво, а не світле або випили дві пінти, а не одну?

До того ж, у більшості психологічних досліджень беруть участь студенти престижних західних вишів, тобто представники забезпеченого міського населення, що в глобальній та історичній перспективі не є репрезентативною групою.

Окрім того, вони є представниками однієї культури, де форма келиху може нести певні асоціації. Приміром, що дорожчі сорти пива зазвичай подають у келихах, а не в простих кухлях. Тоді, для культур із іншими алкогольними звичаями - результати цього дослідження будуть геть не показними.

Деталі вирішують усе

IT-підприємець Джим Манзі, говорячи про те, як невеликі деталі можуть впливати на загальний результат, вживає термін "концентрація факторів". Отже, психологія людини та соціальне життя має таку високу "концентрацію факторів", що зробити загальний висновок "X спричинює Y" зазвичай неможливо.

Утім, дослідження з психології на подив часто грішать такими умовиводами: форма келиху впливає на швидкість пиття, високі чоловіки отримують кращу заробітну платню, ваш співрозмовник більше подобається вам, якщо ви тримаєте в руці гарячий напій і таке інше.

У психології зробити загальний висновок "X спричинює Y" надзвичайно складно

Втім, незначні зміни в обставинах можуть суттєво впливати на ці поверхневі ефекти, усувати їх або перетворювати на протилежні.

Найскладніше завдання психології полягає саме в тому, щоби відстежити результати, які дійсно узагальнюють багато різних ситуацій.

А зробити це можливо, під час дослідження теорії, а наслідків однієї ситуації. Бристольські науковці чудово продемонстрували це на прикладі свого дослідження. Адже в ході вимірювання швидкісті споживання алкоголю, вони також спробували дослідити й здатність людей оцінити вміст келиху.

Якщо ми зможемо визначити загальні принципи, які впливають на дії людей, то зможемо зробити й висновки, які будуть правильними для багатьох різних ситуацій. А якщо ми не усвідомлюємо причин, чому хтось робить щось, ми знову і знову потраплятимемо у пастку поверхневих висновків.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.