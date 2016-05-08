Як китайці заробляють мільйони на виробництві біткойнів

Копирайт изображения Danny Vincent

Кмітливі китайські підприємці заробляють мільйони на видобутку криптовалюти Bitcoin. Кореспондент BBC Future відвідав одну з найбільших у світі "шахт" із видобутку біткойнів і познайомився з її працівниками.

На околиці маленького китайського містечка примостилась дивна будівля, всередині якої можна зазирнути у майбутнє. Втім, що насправді відбувається тут, відомо не багатьом.

Місто розташоване так високо в горах, що з собою потрібно брати балони з киснем

Я збираюсь відвідати одне з найбільших у світі місць видобутку електронної валюти – біткойнів. Тут щороку шляхом вирішення складних математичних алгоритмів на комп'ютерах генерується понад 8 мільйонів доларів у віртуальній валюті.

Місце розташування "шахти" тримають у секреті, а мені дозволили відвідати її лише за умови, що я житиму на її території разом із шахтарями. Власники не хочуть розголошувати локацію підприємства. Незважаючи на те, що китайський уряд не висловлює офіційної позиції ані за, ані проти електронної валюти, величезний грошовий потік, що витікає звідси, держава не контролює.

Копирайт изображения Danny Vincent Image caption Власник Бітбанку Чандлер Го керує однією з найбільших шахт із видобутку електронної валюти

Містечко розташоване так високо в горах, що з собою потрібно брати балони з киснем. Сигнал мобільного зв'язку часто зникає у горах та долинах, які оточують місто. Але за допомогою швидкісного Wi-Fi відео-дзвінки та чати стають основним способом спілкування.

Мій провідник - 30-річний Чандлер Го, власник Бітбанку і підприємець у галузі віртуальної валюти. Го є втіленням нових китайських грошей. Його родина розводила велику рогату худобу, і коли Го розбагатів, він вирішив вкласти гроші в Bitcoin. Він перетворив це сонне містечко у таємничу зону віртуальної валюти.

"У минулому Китай виробляв прості речі, як-от одяг, взуття тощо. Але в майбутньому на перший план вийдуть технології, ми вироблятимемо речі за допомогою них", - зазначає Го.

Всередині шахти на полицях уздовж стін стоять сотні комп'ютерів. Команда працівників - "майнерів" - складається переважно з чоловіків, колишніх фермерів і недавніх випускників вишів. Всі вони мешкають тут, на території підприємства, у гуртожитку по шість осіб в одній кімнаті. На підлозі розкидані запчастини комп'ютерів, а стіни над двоярусними ліжками прикрашені постерами з китайськими поп-гуртами.

Копирайт изображения Danny Vincent Image caption "Майнери" жиуть разом у гуртожитку біля шахти

21-річний випускник коледжу Фан Юн працює на "шахті" вже понад рік. Він їздить містом на мопеді і, незважаючи на своє сільське походження, одягається як міський хіпстер. Він цілком усвідомлює можливості біткоqнів. "Кажуть, ця технологія матиме величезний вплив на весь світ", - зазначає він.

За розв'язання складних криптографічних завдань, які засвідчують біткойнові транзакції по всьому світу, робітники отримують винагороду віртуальною валютою. Після розв'язання алгоритму до ланцюга блоків транзакцій – "блокчейну", який виконує роль віртуального бухгалтерського обліку, додається черговий блок. Таким чином кожна угода проходить перевірку на автентичність. (Щоби транзакція вважалася підтвердженою, її формат та електронний підпис користувача мають пройти перевірку, після чого її записують в окрему структуру - блок. - Ред.).

За день ми видобуваємо 50 біткоїнів... Ця машина працює цілодобово, вона ніколи не спить Чандлер Го, власник біткоїнової "шахти"

Згідно з поточним обмінним курсом, один біткойн сьогодні коштує близько 450 доларів. "За день ми видобуваємо 50 біткойнів, - каже Чандлер Го. - Ця машина працює цілодобово, вона ніколи не спить".

Го відкрив "шахту" лише два роки тому, але з того часу цей бізнес почав швидко розвиватися. "Два роки тому частка китайського "майнінгу" криптовалюти у світі становила 40%, - наголошує він. - Зараз - вже 70%. Отже, роль китайців у цій галузі - надзвичайно важлива".

Го побудував дві повністю функціонуючі шахти в Китаї і зараз будує ще одну, яка, за його словами, стане найбільшим підприємством з видобування біткойнів. Вона зможе виробляти понад 30% всієї віртуальної валюти світу.

Копирайт изображения Danny Vincent Image caption Сотні комп'ютерів, розташованих на полицях уздовж стін біткойнової "шахти", виробляють 50 біткойнів щодня

Го також розробляє додаток, який зможе добувати цифрову валюту зі смартфона або планшета. Він впевнений, що Китай стане центром всесвіту цифрової валюти.

Конкуренти у Bitcoin також є. Чимало китайців уже користуються іншими видами онлайн-валюти, як-от Alipay або гаманець WeChat. Китайський уряд також нещодавно оголосив про свою зацікавленість в розробці офіційної цифрової валюти.

Дехто вважає, що організоване видобування біткоїнів у Китаю може зашкодити майбутньому криптовалюти

Окрім того, існує побоювання, що організоване видобування біткойнів у Китаї, як-от на підприємствах Го, може зашкодити майбутньому валюти. Принаймні так вважає відомий ентузіаст цифрових грошей Майк Герн, який у січні цього року оголосив, що "експеримент (з Bitcoin. - Ред.) зазнав невдачі".

Колишній розробник Bitcoin Core зазначив, що оскільки більшу частину криптовалюти видобувають в Китаї, тобто там відбувається перевірка більшості біткойнових транзакцій, повільне інтернет-з'єднання, характерне для цієї країни, ускладнюватиме потік електронної валюти. Це негативно вплине на її популярність, і врешті від Bitcoin просто відмовляться.

Го рішуче заперечує негативні коментарі Герна. Він каже, що вірить у майбутнє криптовалюти, і що біткойн безперечно змінить те, як ми користуємось грошима сьогодні.

"Для мене це означає свободу. Будь-хто і з будь-якого місця на планеті зможе користуватися цією валютою. Вона не належить жодній країні. Вона вже зараз перетинає кордони. Вона належить усім", - додає Чандлер Го.

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