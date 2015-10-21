"Назад в будущее" в инфографике

Копирайт изображения Adam Proctor

Путешествие во времени и транспорт будущего - это наши любимые темы (вы же видели название нашей рубрики).

В 2013 году мы опубликовали инфографику, которая содержит информацию о прыжке во времени Доктора Кто* на машине времени "ТАРДИС". Это без учета путешествия Питера Капальди, 12-го Доктора, который, конечно, внес свой вклад в эту эпическую карту маршрутов.

В день, когда Марти, герой фильма "Назад в будущее 2", прибыл в 2015 год, мы решили сделать подобную инфографику со схемой маршрутов ДеЛореана Дока. Вашему вниманию предлагается график перемещений во времени Дока и Марти.

Несколько примечаний относительно точности схемы. Мы понимаем, что в ходе своих временных перемещений Марти и Док создавали много альтернативных вселенных.

Если принять во внимание физику параллельных вселенных, то все, что делает Марти в каждый момент своих путешествий, должно трансформироваться в тысячи альтернативных вселенных

Время действия фильма - 1985 год. Кода Марти возвращается в этот год после путешествия во времени, он обнаруживает, что многое изменилось : Биф становится более уязвимым, а отец Марти, наоборот, - более уверенным в себе.

Если принять во внимание теории физиков о параллельных вселенных, то все, что делает Марти в каждый момент своего путешествия, должно трансформироваться в тысячи альтернативных вселенных, но от анализа такой схемы, не говоря уже о ее изображении, голова точно пойдет кругом.

Впрочем, некоторые поклонники фильма все же попытались изобразить это расслоение пространственно-временного континуума. Поэтому если хотите копнуть глубже, вам сюда (сайт на английском языке. - Ред.).

Работая над нашим материалом, мы нашли замечательную схему маршрутов ДеЛореан Дока, разработанную Мэттом Ишервудом. Эта схема вдохновила нас на дизайн нашей инфографики. Она также тщательно описывает каждый день прибытия и вылета машины времени.

*Популярный научно-фантастический телесериал BBC.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.