Как быстро изучать языки?

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Чтобы разобраться в методиках, позволяющих мгновенно и навсегда запоминать факты, корреспондент BBC Future встретился с группой ученых и чемпионами турниров по запоминанию.

Ведущие мировые эксперты по вопросам памяти заставляют меня стесняться своих скромных возможностей. Бен Уотли, например, рассказал мне о знаменитом мнемонисте по имени Маттео Рикки.

Живший в XVI в. священник-иезуит стал первым европейцем, который выдержал в Китае экзамен для чиновников высшего уровня.

Этот экзамен представлял собой весьма мучительное испытание и включал, в числе прочего, запоминание огромного массива текстов классической поэзии. На выполнение этой задачи могла уйти вся жизнь.

"Лишь 1% испытуемых выдерживал эти экзамены, и все же Рикки сумел сдать их через 10 лет, хотя до этого не знал ни слова по-китайски".

Может ли психология наделить нас способностью столь же блистательно владеть нашей собственной памятью? Именно такую цель ставит перед собой Уотли.

Совместно с бывшим чемпионом по запоминанию Эдом Куком он уже разработал учебное приложение Memrise, в котором применяются некоторые принципы мнемоники.

Теперь они объединили усилия с исследователями из Университетского колледжа Лондона ради поиска путей и способов усовершенствования своих приемов.

Они обратились к экспертам в сфере памяти и попросили их провести серию экспериментов для того, чтобы выявить самый легкий и наиболее эффективный метод запоминания новой информации.

Какой способ выбрать

Первый раунд. Задача, поставленная перед участниками соревнования, на первый взгляд, проста, говорит Розалинд Поттс из университетского колледжа Лондона: "Если у вас есть всего один час на запоминание 80 слов, что вы будете делать, чтобы вспомнить их через неделю?" Задача усложняется тем, что ученые выбрали 80 слов из литовского языка.

Участников эксперимента разделили на две группы. В одной они пользовались специальными методиками запоминания слов (их подсказывали ученые), в другой группе участники не прибегали к каким-либо приемам.

Некоторые методики не смогли привести к улучшению запоминания и последующего воспроизведения информации. "Это показывает, насколько трудно перевести научные принципы в процесс реального обучения", - говорит Дэвид Шэнкс, также представляющий университет.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Сочинения необычных историй со словами, которые вы изучаете, существенно способствует запоминанию

Серьезным препятствием оказалась скука: член одной из команд уснул во время часовой сессии по запоминанию слов, несмотря на то, что ему и его коллегам платили за участие в опыте пирожными.

"Такое случается", - говорит Яна Уайнстайн из Университета штата Массачусетс Лоуэлл, которая входила в состав коллегии судей.

Тем не менее, многие команды сумели кое-чему научиться в ходе эксперимента. Некоторые участники смогли запомнить в два раза больше слов - вместо того, чтобы замкнуться на одном единственном приеме, они, как правило, использовали сочетание нескольких методик.

Признание собственного невежества

Самопроверка – один из самых надежных способов улучшить память.

Для меня удивительной и потенциально полезной оказалась уловка под названием "ошибочное воспроизведение".

Участников опыта без предварительной подготовки заставляли догадываться о значении тех или иных литовских слов.

"В первый раз они всегда ошибались", - говорит Шэнкс. Однако, как показали психологические исследования, первоначальные ошибки приводят к тому, что потом слова - в правильном значении - хорошо запоминаются.

"Этот способ дает значительно более ощутимые результаты, чем простое заучивание слов".

Простое признание собственного невежества, как выясняется, стимулирует память и позволяет усваивать в два раза больше информации по сравнению с теми группами, которые не пользуются этим методом.

В психологии известно, что если немного усложнить задачу, это может усилить концентрацию внимания и заложить более прочные основы для последующего запоминания и воспроизведения информации.

Скольжение по волнам памяти

Чрезмерные занятия ведут к пустой трате времени. Некоторые участники разработали алгоритмы, которые позволяли определить уровень усилий, необходимых для запоминания и воспроизведения каждого из 80 слов.

Можно пойти другим путем и положиться на собственную интуицию при составлении графика обучения, устанавливая все более долгие паузы между сеансами самопроверки и работы над ошибками.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Обучение по принципу "всего понемногу" считается очень эффективным

Один из наставников устраивал короткие перерывы для участников эксперимента и показывал им водопад на видео (по задумке отдых должен был способствовать запоминанию).

Безусловно, когда вы учитесь, нужно делать короткие перерывы, чтобы усталость не могла снизить ваши природные способности.

Принцип "шведского стола"

Можно поддаться соблазну рассортировать материал блоками по темам и заучивать эти блоки один за другим. Так, некоторые наставники и поступили – организовали слова по категориям и темам.

Однако одна из команд пришла к выводу, что повторение всех 80 слов по кругу также может быть эффективным методом. Как отмечает Бен Уотли, чемпионы турниров по запоминанию запоминают последовательность карт в колоде схожим способом. Они быстро просматривают всю колоду вместо того, чтобы делить ее на блоки и запоминать их каждый по отдельности.

Если такой способ кого-то смущает, опыты показывают, по меньшей мере, одно: учебные занятия необходимо разнообразить. Лучше уделять время изучению разнообразных предметов и освоению различных навыков, чем концентрироваться на одном единственном предмете. Представьте себе, что вы пробуете разные блюда со шведского стола, а не заказываете обед, выбрав что-то из меню.

Занимательные истории

Любая форма "развития темы" способ активировать связи между нейронами и отпечатать информацию в памяти. Один из наставников предлагал участникам сочинить короткий рассказ с использованием слов, которые они должны были выучить. Кук и Уотли были приятно удивлены, когда обнаружили, что одна команда применила метод "дворца памяти". Это способ запоминания путем привязки слов к предметам в хорошо известном вам месте, например, в собственной квартире.

Разработанная ими программа покажет вам картинку комнаты и предложит вам литовское слово lova – кровать. Вы можете представить свою возлюбленную на диване. Как только вы организуете процесс запоминания, вы сможете проделать все ваши шаги в обратном порядке и легко вспомнить нужное слово.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Обучение не должно быть изнурительным, важно понимать, какие приемы наиболее эффективны для вас

Именно этот способ помог иезуиту Маттео Рикки овладеть китайским языком на таком продвинутом уровне. Он же лежит в основе способности Кука запомнить 2265 двузначных чисел меньше, чем за полчаса. Компьютерная программа Кука и Уотли упрощает процесс, доводя его почти до автоматизма. "Если наш способ победит, это станет серьезным открытием", - говорит Кук.

И все-таки сложно отделаться от мысли, что эти способы очень далеки от того, в чем мы нуждаемся в повседневной жизни. Выполняя предыдущее задание, я попытался с помощью мнемотехники выучить примерно 1000 датских слов. И хотя эти приемы помогли мне запомнить слова по отдельности, я так и не смог начать употреблять эти слова в полете, в баре или ресторане.

Кук соглашается, что это всего лишь первый шаг. Подобные техники, по его словам, могут лишь создать основу тренировки памяти. Тот же метод позволяет легче учить не только языки, но и любые другие дисциплины – историю, математику. "Повторные проверки, увеличение интервала между тестами – эти методики работают почти в каждом случае", - говорит он.

Обучающие игры

Судьи надеются, что смогут проводить соревнования ежегодно по мере того, как они будут совершенствовать искусство памяти.

В будущем могут появляться новые изобретательные подходы, заслуживающие внимания. Шэнкс, например, упоминает один проект, который не был допущен в этом году, но может оказаться многообещающим в будущем.

"Они разработали видеоигру, в которой нужно сбивать космические корабли в небе. Совершенно случайно, на этих кораблях написаны литовские и английские слова, - рассказывает он. - По-моему, блестящая идея".

Истинный вызов для экспертов в области памяти состоит, однако, не только в том, чтобы сделать учебу быстрой и эффективной.

Как известно каждому студенту, главное препятствие в учебе - это отвлекающие факторы, будь то мысль отправиться позагорать в парке или включить телевизор. Может потребоваться множество новых состязаний, прежде чем удастся преодолеть это препятствие.

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