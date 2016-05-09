Как китайцы зарабатывают миллионы на добыче биткоинов
Сообразительные китайские предприниматели зарабатывают миллионы на добыче криптовалюты Bitcoin. Корреспондент BBC Future посетил одну из крупнейших в мире "шахт" по добыче биткоинов и познакомился с ее работниками.
На окраине маленького китайского городка находится странное здание, внутри которого можно заглянуть в будущее. Впрочем, о том, что здесь происходит, известно немногим.
Я собираюсь посетить одно из крупнейших в мире мест добычи электронной валюты - биткоинов. Здесь ежегодно путем решения сложных математических алгоритмов на компьютерах генерируется более 8 миллионов долларов в виртуальной валюте.
Местонахождение "шахты" держат в секрете, а мне разрешили посетить ее только при условии, что я буду жить на ее территории вместе с шахтерами. Владельцы не хотят разглашать локацию предприятия. Несмотря на то, что официальной позиции относительно электронной валюты Китай не высказывает, огромный денежный поток, исходящий отсюда, государство не контролирует.
Городок расположен настолько высоко в горах, что с собой нужно брать баллоны с кислородом. Сигнал мобильной связи часто исчезает в горах и долинах, окружающих город. Однако благодаря скоростному Wi-Fi видео-звонки и чаты становятся основным способом общения.
Мой проводник - 30-летний Чандлер Го, собственник Битбанка и биткоин-предприниматель. Го - само воплощение новых китайских денег. Его семья занималась разведением крупного рогатого скота, и когда Го разбогател, он решил вложить деньги в Bitcoin. Молодой мужчина превратил этот дремлющий городок в скрытую зону виртуальной валюты.
"Раньше Китай производил простые товары, например, одежду, обувь и пр. Но в будущем на первый план выйдут технологии, с помощью которых мы будем развивать наше производство", - отмечает Го.
Внутри шахты на полках вдоль стен стоят сотни компьютеров. Команда работников - "майнеров" - состоит преимущественно из мужчин, бывших фермеров и недавних выпускников вузов. Все они живут здесь, на территории предприятия, в общежитии по шесть человек в одной комнате. На полу разбросаны запчасти для компьютеров, а стены над двухъярусными кроватями украшены постерами с китайскими поп-группами.
21-летний выпускник колледжа Фан Юн работает на "шахте" уже больше года. Он ездит по городу на мопеде и, несмотря на свое деревенское происхождение, одевается как городской хипстер. Он в полной мере осознает потенциал биткоинов. "Говорят, эта технология окажет огромное влияние на весь мир", - говорит он.
За сложные криптографические решения, которые подтверждают транзакции биткоинов по всему миру, работники получают вознаграждение в виде виртуальной валюты. После решения алгоритма к цепи блоков транзакций - "блокчейну", который выполняет функцию виртуального бухгалтерского учета, добавляется очередной блок. Таким образом каждая сделка проходит проверку на подлинность. (Чтобы транзакция считалась подтвержденной, ее формат и электронная подпись пользователя должны пройти проверку, после чего ее относят к отдельной структуре - блоку.- Ред.).
На сегодняшний день по текущему обменному курсу один биткоин стоит около 450 долларов. "За день мы генерируем 50 биткоинов, - говорит Чандлер Го. - Эта машина работает круглосуточно, она никогда не спит".
Го основал "шахту" всего два года назад, однако за это время бизнес быстро набрал обороты. "Два года назад доля китайского "майнинга" криптовалюты в мире составила 40%, - отмечает он. - Сейчас - уже 70%. Поэтому роль китайцев в этой области - чрезвычайно важна".
Го построил две полнофункциональные шахты в Китае и сейчас строит еще одну, которая, по его словам, станет крупнейшим предприятием по добыче биткоинов. Она сможет генерировать более 30% от общего объема виртуальной валюты в мире.
Го также разрабатывает приложение, которое сможет добывать цифровую валюту из смартфона или планшета. Он уверен, что Китай станет центром вселенной цифровой валюты.
Конкуренты у Bitcoin также имеются. Многие китайцы пользуются другими видами онлайн-валюты, например, Alipay или кошелек WeChat. Китайское правительство также недавно объявило о своей заинтересованности в разработке официальной цифровой валюты.
Кроме того, есть опасения, что организованная добыча биткоинов в Китае, например, на предприятиях Го, может сослужить плохую службу будущему валюты. По крайней мере так считает известный энтузиаст цифровых денег Майк Герн, который в январе этого года объявил, что "эксперимент (с Bitcoin.- Ред.) потерпел неудачу".
Бывший разработчик Bitcoin Core отметил, что поскольку большую часть криптовалюты добывают в Китае, именно там осуществляется большая часть операций по проверке биткоин-транзакций, и низкоскоростной интернет, характерный для этой страны, будет усложнять поток электронной валюты. Это негативно скажется на ее популярности, и в конце концов от Bitcoin просто откажутся.
Го решительно отрицает негативные комментарии Герна. Он говорит, что верит в будущее криптовалюты, и биткоин несомненно изменит наш сегодняшний способ использования денег.
"Для меня это означает свободу. Любой и с любого места на планете сможет пользоваться этой валютой. Она не принадлежит ни одной стране. Она уже сейчас пересекает границы. Она принадлежит всем", - добавляет Чандлер Го.
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