Как китайцы зарабатывают миллионы на добыче биткоинов

Копирайт изображения Danny Vincent

Сообразительные китайские предприниматели зарабатывают миллионы на добыче криптовалюты Bitcoin. Корреспондент BBC Future посетил одну из крупнейших в мире "шахт" по добыче биткоинов и познакомился с ее работниками.

На окраине маленького китайского городка находится странное здание, внутри которого можно заглянуть в будущее. Впрочем, о том, что здесь происходит, известно немногим.

Город расположен так высоко в горах, что с собой нужно брать баллоны с кислородом

Я собираюсь посетить одно из крупнейших в мире мест добычи электронной валюты - биткоинов. Здесь ежегодно путем решения сложных математических алгоритмов на компьютерах генерируется более 8 миллионов долларов в виртуальной валюте.

Местонахождение "шахты" держат в секрете, а мне разрешили посетить ее только при условии, что я буду жить на ее территории вместе с шахтерами. Владельцы не хотят разглашать локацию предприятия. Несмотря на то, что официальной позиции относительно электронной валюты Китай не высказывает, огромный денежный поток, исходящий отсюда, государство не контролирует.

Копирайт изображения Danny Vincent Image caption Собственник Банка Чандлер Го руководит одной из крупнейших шахт по добыче электронной валюты

Городок расположен настолько высоко в горах, что с собой нужно брать баллоны с кислородом. Сигнал мобильной связи часто исчезает в горах и долинах, окружающих город. Однако благодаря скоростному Wi-Fi видео-звонки и чаты становятся основным способом общения.

Мой проводник - 30-летний Чандлер Го, собственник Битбанка и биткоин-предприниматель. Го - само воплощение новых китайских денег. Его семья занималась разведением крупного рогатого скота, и когда Го разбогател, он решил вложить деньги в Bitcoin. Молодой мужчина превратил этот дремлющий городок в скрытую зону виртуальной валюты.

"Раньше Китай производил простые товары, например, одежду, обувь и пр. Но в будущем на первый план выйдут технологии, с помощью которых мы будем развивать наше производство", - отмечает Го.

Внутри шахты на полках вдоль стен стоят сотни компьютеров. Команда работников - "майнеров" - состоит преимущественно из мужчин, бывших фермеров и недавних выпускников вузов. Все они живут здесь, на территории предприятия, в общежитии по шесть человек в одной комнате. На полу разбросаны запчасти для компьютеров, а стены над двухъярусными кроватями украшены постерами с китайскими поп-группами.

21-летний выпускник колледжа Фан Юн работает на "шахте" уже больше года. Он ездит по городу на мопеде и, несмотря на свое деревенское происхождение, одевается как городской хипстер. Он в полной мере осознает потенциал биткоинов. "Говорят, эта технология окажет огромное влияние на весь мир", - говорит он.

Копирайт изображения Danny Vincent Image caption "Майнеры" живут в общежитии возле шахты

За сложные криптографические решения, которые подтверждают транзакции биткоинов по всему миру, работники получают вознаграждение в виде виртуальной валюты. После решения алгоритма к цепи блоков транзакций - "блокчейну", который выполняет функцию виртуального бухгалтерского учета, добавляется очередной блок. Таким образом каждая сделка проходит проверку на подлинность. (Чтобы транзакция считалась подтвержденной, ее формат и электронная подпись пользователя должны пройти проверку, после чего ее относят к отдельной структуре - блоку.- Ред.).

На сегодняшний день по текущему обменному курсу один биткоин стоит около 450 долларов. "За день мы генерируем 50 биткоинов, - говорит Чандлер Го. - Эта машина работает круглосуточно, она никогда не спит".

За день мы генерируем 50 биткоинов ... Эта машина работает круглосуточно, она никогда не спит Чандлер Го, собственник "шахты" биткоинов

Го основал "шахту" всего два года назад, однако за это время бизнес быстро набрал обороты. "Два года назад доля китайского "майнинга" криптовалюты в мире составила 40%, - отмечает он. - Сейчас - уже 70%. Поэтому роль китайцев в этой области - чрезвычайно важна".

Го построил две полнофункциональные шахты в Китае и сейчас строит еще одну, которая, по его словам, станет крупнейшим предприятием по добыче биткоинов. Она сможет генерировать более 30% от общего объема виртуальной валюты в мире.

Копирайт изображения Danny Vincent Image caption Сотни компьютеров "шахты" производят 50 биткоинов ежедневно

Го также разрабатывает приложение, которое сможет добывать цифровую валюту из смартфона или планшета. Он уверен, что Китай станет центром вселенной цифровой валюты.

Конкуренты у Bitcoin также имеются. Многие китайцы пользуются другими видами онлайн-валюты, например, Alipay или кошелек WeChat. Китайское правительство также недавно объявило о своей заинтересованности в разработке официальной цифровой валюты.

Кроме того, есть опасения, что организованная добыча биткоинов в Китае, например, на предприятиях Го, может сослужить плохую службу будущему валюты. По крайней мере так считает известный энтузиаст цифровых денег Майк Герн, который в январе этого года объявил, что "эксперимент (с Bitcoin.- Ред.) потерпел неудачу".

Некоторые считают, что организованная добыча биткоинов в Китае может сослужить плохую службу будущему криптовалюты

Бывший разработчик Bitcoin Core отметил, что поскольку большую часть криптовалюты добывают в Китае, именно там осуществляется большая часть операций по проверке биткоин-транзакций, и низкоскоростной интернет, характерный для этой страны, будет усложнять поток электронной валюты. Это негативно скажется на ее популярности, и в конце концов от Bitcoin просто откажутся.

Го решительно отрицает негативные комментарии Герна. Он говорит, что верит в будущее криптовалюты, и биткоин несомненно изменит наш сегодняшний способ использования денег.

"Для меня это означает свободу. Любой и с любого места на планете сможет пользоваться этой валютой. Она не принадлежит ни одной стране. Она уже сейчас пересекает границы. Она принадлежит всем", - добавляет Чандлер Го.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.