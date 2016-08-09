Почему нам мерещатся лица в предметах?

Копирайт изображения nottsexminerFlickrCC BYSA 2.0

От Девы Марии на ломтике поджаренного хлеба до искаженного гримасой лица на мужской мошонке - почему наш мозг создает эти образы, попытался узнать обозреватель BBC Future.

Когда мы рассматриваем наш обед, мы никак не ожидаем, что он будет рассматривать нас в ответ. Но когда Диана Дюйсер поднесла ко рту тост с сыром, она очень удивилась.

"Собиралась откусить кусочек, и вдруг увидела, что на меня смотрит женское лицо, - рассказывала она газете Chicago Tribune. - Я очень испугалась сначала".

Когда весть о происшедшем начала распространяться, одно казино заплатило г-же Дюйсер 28 тісяч долларов за возможность выставить у себя странный бутерброд.

Большинству зрителей в округлых чертах и спокойном выражении лица женщины виделись известные изображения Девы Марии. Но лично мне, завитые волосы, немного приоткрытые губы и томный взгляд напоминают скорее Мадонну, современную певицу.

Как бы там ни было, а портрет на тосте оказался в уважаемой компании - изображение Иисуса также неоднократно замечали на поджаренных хлебцах, блинчиках, мексиканских тако и даже банановой кожуре. А сайт Buzzfeed как-то опубликовал фотографии болгарских перцев, похожих на лицо британских политиков.

Копирайт изображения AFPGetty ImagesWarner Bros Records Image caption Богоматерь или поп-дива?

"Если кто-то объявляет, что видел на тосте лицо Иисуса, мы обычно подумаем, что он немного того, - отмечает Кан Ли из Университета Торонто в Канаде. - Но это очень распространенное явление. Мы склонны видеть лицо в каждом объекте визуальной среды" .

Исследователь доказывает, что такие случаи свидетельствуют не о божественном вмешательстве, а о влиянии нашего воображения на восприятие мира. На самом деле, его объяснения заставляют задуматься, можно ли вообще верить своим глазам.

Психологи называют это явление "парейдолия" или оптическая иллюзия, и оно - отнюдь не новое. Леонардо да Винчи, к примеру, рассказывал, что видел фигуры в природном рисунке на камне, и они вдохновляли его на новые произведения искусства.

В 1950 году Банку Канады пришлось отозвать серию банкнот, так как в прическе королевы на них многим виделась хитрая улыбка дьявола (впрочем, я, хоть убейте, не вижу в локонах Ее Величества и малейшего намека на рога сатаны).

А космический корабль "Викинг-1" сфотографировал на скалистой поверхности Марса нечто похожее на портрет человека.

Сегодня благодаря социальным сетям поделиться своими визуальными находками стало гораздо проще. Поищите по хэштегу #iseefaces и вы сможете увидеть, например, в этом дедушку, который притаился на дереве.

Или мусорный бак, встречающий вас дружеской улыбкой.

Копирайт изображения Carl MilnerFlickrCC BY 2.0

Копирайт изображения laddirFlickrCC BYSA 2.0

Или злобное печенье.

Копирайт изображения thentoffFlickrCC BY 2.0

Но, возможно, наиболее жуткий случай произошел с урологом Грегори Робертсом из канадского Кингстона. Представьте себе удивление его пациента, когда на экране аппарата УЗИ он увидел лицо с открытым ртом прямо внутри своей мошонки!

Стоит только однажды увидеть лицо в неживом предмете, как они начинают появляться повсюду. Некоторые из предметов напоминают смайлики, с помощью которых мы передаем эмоции, - изогнутая линия улыбки и два круга вместо глаз.

Копирайт изображения Gregory Roberts

Но иногда странные существа выглядывают из совершенно неожиданных мест. В одном из своих опытов Ли показывал испытуемым хаотические серые узоры, похожие на мерцание точек на экране телевизора.

Когда исследователь настраивал участников эксперимента на нужное настроение, почти 34% из них видели в орнаменте лица. И хотя заметить любые контуры в хаотичном орнаменте было крайне трудно, мозг каким-то образом создавал оптическую иллюзию.

"Спровоцировать иллюзию оказалось достаточно легко", - отмечает Ли.

Хотя мы склонны считать, что наши глаза точно передают картинку окружающего мира, это не совсем так - сетчатка регистрирует довольно несовершенное и запутанное изображение, которое мозгу приходится корректировать. По мнению Ли, этот процесс "обработки" изображения мозгом и вызывает явление парейдолии.

Наш мозг обрабатывает сигналы органов зрения, в значительной степени опираясь на предсказания, основанные на нашем прошлом опыте. Так ожидаемое проецируется на то, что мы видим перед собой.

Благодаря такой системе мозга удается составить четкую картину, даже тогда, когда объекты реальной действительности затемнены из-за плохого освещения или тумана. Но в результате этого наше зрение становится более субъективным, и в определенном смысле мы видим действительно то, что хотим увидеть.

Чтобы проверить свою гипотезу, Ли проводил сканирование мозга испытуемых в то время, когда они рассматривали хаотические серые точки. Как и ожидалось, в процессе начального распознавания изображения (его базовых характеристик - цвет, контур) задействована высокая активность в первичной зрительной коре.

Но исследователь также обнаружил, что в тот момент, когда участники эксперимента отмечали, что видят лицо, начинали включаться те участки мозга, которые отвечают за сложные мыслительные процессы, такие как память и планирование.

Итак, этот всплеск активности свидетельствует о том, что на восприятие изображения влияют ожидания и опыт, как и предполагала гипотеза Ли.

В свою очередь эти процессы нарушали так называемую правую веретенообразную лицевую область, которая реагирует на настоящие лица. Возможно, это и вызывает ощущение, будто бы смотрим на живое существо, имеющее мысли и чувства.

"Когда активируется эта зона, мы знаем, что сейчас они "видят" лицо", - добавляет Ли.

Хотя эксперимент Ли помог установить, какие участки мозга участвуют в этом процессе, он, однако, не объясняет, почему мы вообще склонны видеть лица.

Копирайт изображения Wout MagerFlickrCC BYNCSA 2.0

Возможно, дело в том, что мы видим очень много лиц в повседневной жизни и поэтому ожидаем встреч с ними повсюду.

Другое объяснение имеет более глубокое эволюционное основание. Выживание человека сильно зависит от тех, кто его окружает. Мы обращаемся к другим за помощью или опасаемся их агрессии, а затем нам нужно быстро понимать их мотивы и соответствующим образом реагировать.

Итак, наш мозг, вероятно, настроен распознавать людей при первой возможности. Ошибиться и увидеть черты лица в древесной коре куда менее опасно, чем не заметить в кустах злоумышленника.

По мнению других ученых, похожий механизм лежит в основе человеческой духовности. Эта гипотеза исходит из того, что наш мозг, склонный понимать людей и их мотивацию, пытается видеть человеческое присутствие во всем, что нас окружает - в грозе, чуме и даже в смерти.

Чтобы понять свои страхи, мы начинаем их персонифицировать, населяя мир богами и демонами. Тапани Риекки вместе с коллегами из университета Хельсинки в Финляндии обнаружили, что религиозные люди чаще видят лица в размытых картинках, чем атеисты.

Как бы то ни было, сила наших убеждений может по крайней мере объяснить, почему одни видят на куске поджаренного хлеба Божью Матерь, а я - королеву поп-музыки. Вот вам пример. Видите ли вы на снимке ниже лицо Иисуса?

Впрочем, пожалуй, самая распространенная форма парейдолии в западном мире - это видеть лицо в передней части автомобиля. Соня Виндхагер из Венского университета отправилась в эфиопскую глубинку, чтобы выяснить, наблюдается ли там этот феномен.

Копирайт изображения Chris GladisFlickrCC BYND 2.0

Расспрашивая случайных прохожих на улицах или посетителей маленьких кафе, она сначала столкнулась с непониманием. "Они думали, что мы немного не в себе", - рассказывает исследовательница.

Но, хотя эфиопы и не смотрели диснеевский мультфильм "Тачки" или приключения разумной машины Херби, они вскоре поняли цель исследования и начали оценивать внешность автомобилей на фотографиях примерно так же, как и европейцы.

Например, автомобили с большим лобовым стеклом, круглыми фарами и маленькой радиаторной решеткой вызвали ассоциации с лицом молодой женщины.

Тогда как авто с плоскими фарами и массивной нижней частью выглядели старше и мужественнее.

Копирайт изображения Raphal LabbFlickrCC BYSA 2.0

По мнению г-жи Виндхагер, это говорит о том, что наш мозг запрограммирован считывать базовую биологическую информацию, как возраст или пол, с любого предмета, который хотя бы отдаленно напоминает лицо.

Копирайт изображения DodgeChrysler

И, как считает исследователь, это также указывает на эволюционное происхождение парейдолии. "Интересно наблюдать, как мы воспринимаем объекты современного окружающей среды в соответствии с этими древними механизмами", - отмечает женщина.

В ходе других исследований Соня Виндхагер установила, что потребители обычно отдают предпочтение автомобилям с "солидным" внешним видом. Автопроизводителям, кстати, это уже давно известно.

В 2006 году газета Wall Street Journal сообщала, что продажи "милых автомобилей", например легендарного "Фольксвагена Жука", пошли на спад, возможно, потому, что их владельцев пугало все большее количество крупных внедорожников вокруг.

Поэтому дизайнеры решили создавать автомобили с более агрессивной внешностью. Как, например, Dodge Charger, который строго смотрит на своих оппонентов фарами-щелками.

"Кажется, что "взгляд" этих фар похож на то, как мы смотрим на незнакомых прохожих на улице, - отмечает дизайнер компании Chrysler Ральф Хиллс. - Мы пытаемся создать грозное выражение лица".

Соня Виндхагер, однако, задумалась, не будет ли влиять на дорожную безопасность иллюзия автомобильного "взгляда", ведь она создает впечатление, что автомобиль - разумное существо.

"Дети могут подумать, что автомобиль их видит и не уйдут с дороги", - предполагает исследователь. Она также считает, что угрожающая внешность транспортного средства может заставить других водителей вести себя более агрессивно или нервно.

Подобные психологические эффекты можно наблюдать во всех отраслях нашей жизни. Различные исследования показали, что обычное изображением пары глаз заставляет людей вести себя честнее. С помощью этого нехитрого приема в некоторых районах удалось снизить количество краж велосипедов на 60%.

В этом контексте интересно узнать, меньше ли грабят дома, фасад которых похож на лицо?

Есть что-то поразительное в идее, что оптические иллюзии, которыми люди с таким удовольствием делятся под хэштегом #iseefaces, могут подсознательно влиять на наше поведение.

Мы больше не населяем окружающий мир вымышленными духами, как это делали наши предки, но все же видим фантомные лица в автомобилях, домах и лентах социальных сетей.

По крайней мере, они могут добавить немного юмора и жизни чему-то бездушному и уродливому. Как, например, это симпатичное существо.

Копирайт изображения Daniel OinesFlickrCC BY 2.0

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future.