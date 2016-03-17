Славетна історія лондонських туалетів
Завдяки будівельному буму в Лондоні в останні роки кожен дюйм британської столиці вважається нерухомістю преміум-класу. Навіть, як виявляється, громадські вбиральні. Втім, любов лондонців до туалетів – це стара історія.
У лютому 2013 року в лондонському районі Фіцровія на місці старого громадського туалету вікторіанської доби відкрилася кав'ярня The Attendant. Ремонт (і очищення!) будівлі зайняли майже два роки. Бізнес-партнери Піт Томлінсон і Бен Рассел вирішили зберегти оригінальне внутрішнє оздоблення публічних туалетів на Фолі-Стріт, які побудували в 1880-і роки для торговців колишнього ринку на сусідній Тітчфілд-Стріт.
Дизайнери обнесли шість пісуарів, розташованих поруч, дерев'яною стільницею, зробивши столики для відвідувачів, а також зберегли плитку, латунні труби і навіть сушарки для рук. І знаєте у чому іронія? Перебудована колишня вбиральня зараз надто мала, щоби мати свій власний туалет.
Кілька років тому в Кеннінгтоні на півдні Лондона також на місці громадського підземного туалету часів Королеви Вікторії відкрилась художня галерея Artslav. Засновники арт-проекту – місцеві жителі, які проводять у галереї концерти, поетичні читання та мистецькі інсталяції. Театральні постановки та кінопокази – також у програмі закладу.
"Ми зберегли старовинні мармурові пісуари, які справді дуже красиві, – гордо розповідає один із засновників, Джон Дейвіс. – У нас тут багато історії". Одним із "завсідників" закладу, за словами Джона Дейвіса, був Джо Ортон. Відомий лондонський драматург та інтелектуал 1960-х, Ортон писав про "коттеджінг", або використання громадських туалетів геями, бо це було одне з небагатьох місць, де вони могли зустрічатись або домовлятись про побачення.
Інший громадський туалет, розташований біля Кришталевого палацу, також пережив друге народження і перетворився на помешкання. Коли архітектор Лора Кларк вирішила перебудувати колишній громадський туалет на затишну однокімнатну квартиру, навіть їй самій здавалось, що вона трохи несповна розуму. Ретельна реставрація і переробка, які завершились влітку 2012 року, коштували в цілому 65 000 фунтів, включно з орендою.
Один з перебудованих громадських туалетів XIX століття на Вестборн Грув у Ноттінг Гіллі так подобається місцевим жителям, що вони навіть дали йому прізвисько. Будівля, яка розташована в центрі кільцевої дороги, побудованої навколо туалету пізніше, перетворилась 1993 року в невеличкий торговельний комплекс. Колір стін колишнього туалету надихнув на романтичну назву – "Лазурний острів".
Туалетні тури
Якщо "екстремальні туалетні перебудови" стали вже трендом сучасного Лондона, то шанувальниця туалетів Рейчел Еріксон іде в ногу з часом. Рейчел приїхала до Лондона з Каліфорнії в 2011 році вивчати театральне мистецтво, але почала підробляти гідом. Однією з родзинок її тематичних екскурсій є Туалетний тур, який, як зазначає дівчина, не має аналогів у світі.
"Подорожуючи Лондоном, як турист з обмеженим бюджетом, я по-справжньому захопилась безкоштовними громадськими вбиральнями, – розповідає дівчина. – Спочатку я збиралась зробити тур по шекспірівських місцях, але потім виявила, що в лондонських туалетах ховається безліч цікавих речей".
Два рази на тиждень Рейчел Еріксон збирає групи з 24 туристів і вирушає на півторагодинний тур вбиральнями Лондона. Дівчина тримає в руці туалетний вантус (який, на щастя, не був у використанні), розмахуючи ним наче царською булавою.
"Найцікавіше те, що майже кожний має свою туалетну історію", – каже Еріксон. Одна з учасниць її екскурсій розповіла, як одного разу на неї впав дах туалету, майже не вбивши її, і це викликало довічний інтерес жінки до цього винаходу цивілізації. Я раптом подумала, що й у мене також є своя "туалетна" історія, бо одна з моїх перших опублікованих статей була присвячена громадському туалеті в Нью-Йорку, який автоматично очищав сидіння після відвідувача.
Туалетний тур Еріксон охоплює незвичайні вбиральні Лондона: як старовинні, так і ті, що й досі використовуються. Наш Ватерло-тур (англійською мовою назву славетної битви можна також прочитати як "ватерклозет" або WC. – Ред.) почався у Вест-Енді біля громадського туалету Jubiloo, побудованого на честь ювілею королеви в 2012 році. Кольори британського прапору прикрашають сидіння унітазів і сушарки для рук.
Потім Рейчел Еріксон стає в середину сталевого кола на землі біля станції метро Embankment. "Поверніть ключ, і пісуар буквально повстане з землі", – відкриває секрети міста наш гід. Так звані "телескопічні пісуари" ввечері виростають з-під землі біля пабів, де нетверезі чоловіки можуть піддатися спокусі звільнитись від щойно спожитих літрів пива. Спроектовані голландцями пристрої працюють з 7 вечора до 6 ранку і щороку виводять з вулиць міста понад 40 000 літрів сечі.
Наша наступна зупинка – біля коктейль-бару Cellar Door на вулиці Олдвіч, також переробленого з вікторіанського туалету. Бар, який за чутками відвідував сам Оскар Уайльд з метою "коттеджінгу", нагадує своїм дизайном похмурі мангеттенські підвали, в яких демонстрували чорно-білі фільми, а на високих табуретках лежали подушки ву формі червоних губ.
Бар обладнаний дивними туалетами, стіни яких змінюють свою прозорість в залежності від того, чи зачинені двері кабінки.
Окрім надзвичайно цікавої історії Лондонських туалетів, Рейчел Еріксон надає купу корисної інформації: де знайти безкоштовні громадські туалети (в концертному залі Royal Festival Hall, приміром, варто скористатись убиральнею на цокольному поверсі, бо на всіх інших – величезні черги), як влаштована індустрія громадських туалетів (дівчина є членом Британської асоціації туалетів), і у якій з вишуканих убиралень Лондона вона хоче влаштувати весілля (в туалеті бару Knight’s Templar Pub на Ченсері Лейн, в якому навіть є прохід між рядами, як у церкві).
Під час туалетного туру наш гід ще й цитує поезію. Це рядки з вікторіанського сонету, написаного на честь першого громадського туалету в Кришталевому палаці, користування яким коштувало один пенс. До речі, англійський вислів "витрати пенні" (скористатись туалетом) походить саме звідти.
"Всього один пенс відкриває ворота райського милосердя… клозет забирає всі людські турботи".
І хоча перебудовані і відремонтовані вбиральні можливо й стали останнім писком моди, любов лондонців до туалетів – це стара історія.
- Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.