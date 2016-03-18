Старая добрая история лондонских туалетов
Благодаря строительному буму в Лондоне в последние годы каждый дюйм британской столицы считается недвижимостью премиум-класса. Даже, как оказывается, общественные уборные. Впрочем, любовь лондонцев к туалетам - это старая история.
В феврале 2013 года в лондонском районе Фицровия на месте старого общественного туалета викторианской эпохи открылась кофейня The Attendant. Ремонт (и очистка!) здания заняли почти два года. Бизнес-партнеры Пит Томлинсон и Бен Рассел решили сохранить оригинальное внутреннее убранство публичных туалетов на Фоли-стрит, которые построили в 1880-е годы для торговцев бывшего рынка на соседней Титчфилд-стрит.
Дизайнеры обнесли шесть писсуаров, расположенных рядом, деревянной столешницей, сделав столики для посетителей, а также сохранили плитку, латунные трубы и даже сушилки для рук. И знаете в чем ирония? Перестроенная бывшая уборная сейчас слишком мала, чтобы иметь свой собственный туалет.
Несколько лет назад в Кеннингтоне на юге Лондона также на месте общественного подземного туалета времен королевы Виктории открылась художественная галерея Artslav.
Основатели арт-проекта - местные жители, которые проводят в галерее концерты, поэтические чтения и художественные инсталляции. Театральные постановки и кинопоказы - также в программе заведения.
"Мы сохранили старинные мраморные писсуары, действительно очень красивые, - гордо рассказывает один из основателей, Джон Дейвис. - У нас здесь много истории". Одним из "завсегдатаев" заведения, по словам Джона Дейвиса, был Джо Ортон. Известный лондонский драматург и интеллектуал 1960-х, Ортон писал о "коттеджинге", или использовании общественных туалетов геями, потому что это было одно из немногих мест, где они могли встречаться или договариваться о свидании.
Другой общественный туалет, расположенный у Хрустального дворца, также пережил второе рождение и превратился в помещение. Когда архитектор Лора Кларк решила перестроить бывший общественный туалет в уютную однокомнатную квартиру, даже ей самой казалось, что она немного не в себе. Тщательная реставрация и перестройка, которые завершились летом 2012 года, стоили в целом 65 000 фунтов, включая аренду.
Один из перестроенных общественных туалетов XIX века на Уэстборн Грув в Ноттинг Хилле так нравится местным жителям, что они даже дали ему прозвище. Здание, расположенное в центре кольцевой дороги, построенной вокруг туалета позже, превратилось в 1993 году в небольшой торговый комплекс. Цвет стен бывшего туалета вдохновил на романтическое название - "Лазурный остров".
Туалетные туры
Если "экстремальные туалетные перестройки" стали уже трендом современного Лондона, то поклонница туалетов Рейчел Эриксон идет в ногу со временем. Рейчел приехала в Лондон из Калифорнии в 2011 году изучать театральное искусство, но начала подрабатывать гидом. Одной из изюминок ее тематических экскурсий является Туалетный тур, который, как отмечает девушка, не имеет аналогов в мире.
"Путешествуя по Лондону как турист с ограниченным бюджетом я по-настоящему увлеклась бесплатными общественными туалетами, - рассказывает девушка. - Сначала я собиралась сделать тур по шекспировским местам, но потом обнаружила, что в лондонских туалетах скрывается множество интересных вещей".
Два раза в неделю Рейчел Эриксон собирает группы из 24 туристов и отправляется на полуторачасовой тур по туалетам Лондона. Девушка держит в руке туалетный вантуз (который, к счастью, не был в использовании), размахивая им как царской булавой.
"Самое интересное, что почти каждый имеет свою туалетную историю", - говорит г-жа Эриксон. Одна из участниц ее экскурсий рассказала, как однажды на нее обрушилась крыша туалета, чуть не убив ее, и это вызвало пожизненный интерес женщины к этому изобретению цивилизации. Я вдруг подумала, что и у меня тоже есть своя "туалетная" история, потому что одна из моих первых опубликованных статей была посвящена общественному туалету в Нью-Йорке, который автоматически очищал сиденья после посетителей.
Туалетный тур г-жи Эриксон охватывает необычные туалеты Лондона: как старинные, так и те, что до сих пор используются. Наш Ватерло-тур (на английском языке название знаменитой битвы можно прочитать как "ватерклозет" или WC. - Ред.) начался в Вест-Энде у общественного туалета Jubiloo, построенного в честь юбилея королевы в 2012 году. Цвета британского флага украшают сиденья унитазов и сушилки для рук.
Затем Рейчел Эриксон становится в середину стального круга на земле возле станции метро Embankment. "Поверните ключ, и писсуар буквально вырастет из земли", - открывает секреты города наш гид. Так называемые "телескопические писсуары" вечером вырастают из-под земли у пабов, где нетрезвые мужчины могут поддаться искушению освободиться от только что употребленных литров пива. Спроектированные голландцами устройства работают с 7 вечера до 6 утра и ежегодно выводят с улиц города более 40 000 литров мочи.
Наша следующая остановка – возле коктейль-бара Cellar Door на улице Олдвич, также переделанного из викторианского туалета. Бар, который по слухам посещал сам Оскар Уайльд с целью "коттеджинга", напоминает своим дизайном мрачные манхэттенские подвалы, в которых показывали черно-белые фильмы, а на высоких табуретках лежали подушки в форме красных губ.
Бар оборудован удивительными туалетами, стены которых меняют свою прозрачность в зависимости от того, закрыты ли двери кабинки.
Кроме чрезвычайно интересной истории лондонских туалетов, Рейчел Эриксон предоставляет кучу полезной информации: где найти бесплатные общественные туалеты (в концертном зале Royal Festival Hall, например, стоит воспользоваться уборной на цокольном этаже, потому что на всех остальных - огромные очереди), как устроена индустрия общественных туалетов (девушка является членом Британской ассоциации туалетов), и в какой из изысканных уборных Лондона она хочет устроить свадьбу (в туалете бара Knight's Templar Pub на Ченсери Лейн, в котором даже есть проход между рядами, как в церкви).
Во время туалетного тура наш гид еще и цитирует стихи. Это строки из викторианского сонета, написанного в честь первого общественного туалета в Хрустальном дворце, пользование которым стоило один пенс. Кстати, английское выражение "потрать пенни" (воспользуйся туалетом) происходит именно оттуда.
"Всего один пенс открывает ворота райского милосердия... клозет забирает все человеческие заботы".
И хотя перестроенные и отремонтированные туалеты, возможно, и стали последним писком моды, любовь лондонцев к туалетам - это старая добрая история.Прочитать оригинал этой статьи на английском ви можете на сайте BBC Travel