Старая добрая история лондонских туалетов

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Благодаря строительному буму в Лондоне в последние годы каждый дюйм британской столицы считается недвижимостью премиум-класса. Даже, как оказывается, общественные уборные. Впрочем, любовь лондонцев к туалетам - это старая история.

В феврале 2013 года в лондонском районе Фицровия на месте старого общественного туалета викторианской эпохи открылась кофейня The Attendant. Ремонт (и очистка!) здания заняли почти два года. Бизнес-партнеры Пит Томлинсон и Бен Рассел решили сохранить оригинальное внутреннее убранство публичных туалетов на Фоли-стрит, которые построили в 1880-е годы для торговцев бывшего рынка на соседней Титчфилд-стрит.

Дизайнеры обнесли шесть писсуаров, расположенных рядом, деревянной столешницей, сделав столики для посетителей, а также сохранили плитку, латунные трубы и даже сушилки для рук. И знаете в чем ирония? Перестроенная бывшая уборная сейчас слишком мала, чтобы иметь свой собственный туалет.

Несколько лет назад в Кеннингтоне на юге Лондона также на месте общественного подземного туалета времен королевы Виктории открылась художественная галерея Artslav.

Копирайт изображения The Attendant Image caption Кафе The Attendant перестроили из старого общественного туалета викторианской эпохи

Основатели арт-проекта - местные жители, которые проводят в галерее концерты, поэтические чтения и художественные инсталляции. Театральные постановки и кинопоказы - также в программе заведения.

"Мы сохранили старинные мраморные писсуары, действительно очень красивые, - гордо рассказывает один из основателей, Джон Дейвис. - У нас здесь много истории". Одним из "завсегдатаев" заведения, по словам Джона Дейвиса, был Джо Ортон. Известный лондонский драматург и интеллектуал 1960-х, Ортон писал о "коттеджинге", или использовании общественных туалетов геями, потому что это было одно из немногих мест, где они могли встречаться или договариваться о свидании.

Копирайт изображения Attendant Image caption "Мы сохранили старинные мраморные писсуары, действительно очень красивые", - говорит совладелец "The Attendant"

Другой общественный туалет, расположенный у Хрустального дворца, также пережил второе рождение и превратился в помещение. Когда архитектор Лора Кларк решила перестроить бывший общественный туалет в уютную однокомнатную квартиру, даже ей самой казалось, что она немного не в себе. Тщательная реставрация и перестройка, которые завершились летом 2012 года, стоили в целом 65 000 фунтов, включая аренду.

Один из перестроенных общественных туалетов XIX века на Уэстборн Грув в Ноттинг Хилле так нравится местным жителям, что они даже дали ему прозвище. Здание, расположенное в центре кольцевой дороги, построенной вокруг туалета позже, превратилось в 1993 году в небольшой торговый комплекс. Цвет стен бывшего туалета вдохновил на романтическое название - "Лазурный остров".

Туалетные туры

Если "экстремальные туалетные перестройки" стали уже трендом современного Лондона, то поклонница туалетов Рейчел Эриксон идет в ногу со временем. Рейчел приехала в Лондон из Калифорнии в 2011 году изучать театральное искусство, но начала подрабатывать гидом. Одной из изюминок ее тематических экскурсий является Туалетный тур, который, как отмечает девушка, не имеет аналогов в мире.

"Путешествуя по Лондону как турист с ограниченным бюджетом я по-настоящему увлеклась бесплатными общественными туалетами, - рассказывает девушка. - Сначала я собиралась сделать тур по шекспировским местам, но потом обнаружила, что в лондонских туалетах скрывается множество интересных вещей".

Два раза в неделю Рейчел Эриксон собирает группы из 24 туристов и отправляется на полуторачасовой тур по туалетам Лондона. Девушка держит в руке туалетный вантуз (который, к счастью, не был в использовании), размахивая им как царской булавой.

Копирайт изображения Becky Lucas Image caption Удивительные лондонские туалеты

"Самое интересное, что почти каждый имеет свою туалетную историю", - говорит г-жа Эриксон. Одна из участниц ее экскурсий рассказала, как однажды на нее обрушилась крыша туалета, чуть не убив ее, и это вызвало пожизненный интерес женщины к этому изобретению цивилизации. Я вдруг подумала, что и у меня тоже есть своя "туалетная" история, потому что одна из моих первых опубликованных статей была посвящена общественному туалету в Нью-Йорке, который автоматически очищал сиденья после посетителей.

Туалетный тур г-жи Эриксон охватывает необычные туалеты Лондона: как старинные, так и те, что до сих пор используются. Наш Ватерло-тур (на английском языке название знаменитой битвы можно прочитать как "ватерклозет" или WC. - Ред.) начался в Вест-Энде у общественного туалета Jubiloo, построенного в честь юбилея королевы в 2012 году. Цвета британского флага украшают сиденья унитазов и сушилки для рук.

Копирайт изображения Becky Lucas Image caption Поверните ключ, и писсуар буквально вырастет из земли

Затем Рейчел Эриксон становится в середину стального круга на земле возле станции метро Embankment. "Поверните ключ, и писсуар буквально вырастет из земли", - открывает секреты города наш гид. Так называемые "телескопические писсуары" вечером вырастают из-под земли у пабов, где нетрезвые мужчины могут поддаться искушению освободиться от только что употребленных литров пива. Спроектированные голландцами устройства работают с 7 вечера до 6 утра и ежегодно выводят с улиц города более 40 000 литров мочи.

Наша следующая остановка – возле коктейль-бара Cellar Door на улице Олдвич, также переделанного из викторианского туалета. Бар, который по слухам посещал сам Оскар Уайльд с целью "коттеджинга", напоминает своим дизайном мрачные манхэттенские подвалы, в которых показывали черно-белые фильмы, а на высоких табуретках лежали подушки в форме красных губ.

Бар оборудован удивительными туалетами, стены которых меняют свою прозрачность в зависимости от того, закрыты ли двери кабинки.

Кроме чрезвычайно интересной истории лондонских туалетов, Рейчел Эриксон предоставляет кучу полезной информации: где найти бесплатные общественные туалеты (в концертном зале Royal Festival Hall, например, стоит воспользоваться уборной на цокольном этаже, потому что на всех остальных - огромные очереди), как устроена индустрия общественных туалетов (девушка является членом Британской ассоциации туалетов), и в какой из изысканных уборных Лондона она хочет устроить свадьбу (в туалете бара Knight's Templar Pub на Ченсери Лейн, в котором даже есть проход между рядами, как в церкви).

Копирайт изображения Doingsomething.co.uk Image caption Американка Рейчел Эриксон - большая поклонница истории и современности лондонских общественных уборных

Во время туалетного тура наш гид еще и цитирует стихи. Это строки из викторианского сонета, написанного в честь первого общественного туалета в Хрустальном дворце, пользование которым стоило один пенс. Кстати, английское выражение "потрать пенни" (воспользуйся туалетом) происходит именно оттуда.

"Всего один пенс открывает ворота райского милосердия... клозет забирает все человеческие заботы".

И хотя перестроенные и отремонтированные туалеты, возможно, и стали последним писком моды, любовь лондонцев к туалетам - это старая добрая история.