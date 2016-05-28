Путешествие вдоль Адриатического побережья Хорватии

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Хорватия известна во всем мире, как страна с самой длинной береговой линией Адриатического моря. Богатая бухтами и заливами, ее протяженность составляет более 5 тысяч километров. Однако большинство местных островков и уютных прибрежных городков до сих пор остаются неизведанными для туристов.

Людей обычно привлекают популярные места, как, например, Дубровник, в стенах старого города которого снимали одну из серий "Игры престолов".

Впрочем, путешественникам, не ищущим голливудской славы, откроются бывшие пиратские поселения, мраморные острова, винодельческие регионы, удивительные пешеходные маршруты и крошечные лазурные бухточки, где можно почувствовать себя настоящим Робинзоном.

Остров многих правителей

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Ценители "прекрасного далеко" не останутся равнодушными к острову Ластово - одному из наименее населенных в Адриатическом море. Однако это крошечное пиратское поселение повидало больше правителей, чем некоторые страны. Его населяли флибустьеры и разбойники, иллирийцы, римляне, авары и венецианцы.

В разные времена он входил в состав Австрийской империи, Италии и Югославии. Сегодня визитной карточкой острова являются памятники архитектуры 15-го и 16-го веков. Вы сможете увидеть здесь дома эпохи Возрождения с характерными высокими террасами и цилиндрическими дымоходами.

Живописная набережная

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Впрочем, за более живописными образцами архитектуры Возрождения следует отправиться в городок Пучишче на острове Брач. Улицы города пестрят зданиями в средиземноморском стиле с элементами архитектуры Ренессанса и Венецианской школы.

Тем не менее, в мире этот остров больше известен как родина белого мрамора.

Белый камень из Брача использовался при строительстве многих известных сооружений во всем мире. Упомянем лишь сплитский Диаклетианов дворец и Белый дом в Вашингтоне.

Ученики-каменщики со всего мира приезжают на остров во всемирно известную школу резьбы по мрамору. А посмотреть, как будущие мастера учатся обрабатывать камень, можно заглянув в окошко школы.

Виноградники на побережье

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Дальше к югу полуострова Пелешац можно увидеть центр другого ремесла - виноделия. На фоне потрясающих пейзажей холмов и лесистых низин в пригороде старого портового города Оребич раскинулись виноградники, где производят знаменитое красное вино Дингач - лучшее в центральной и южной Далмации.

Помимо плодородных земель, Оребич предлагает самые красивые пешеходные маршруты в стране. С величественной горы Святого Ильи - самой высокой точки полуострова (961 м) - открываются потрясающие виды на Адриатическое море и остров Корчула, расположенный на западе.

Самые чистые воды Хорватии

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С вершин островов Далмации открываются сказочные виды, но это ничто по сравнению с удовольствием погружения в лазурные воды, окружающие остров Колочеп. Это один из трех населённых островов архипелага Елафити северо-западнее Дубровника.

Это самый южный населенный остров Хорватии, чье побережье изобилует таинственными бухточками и заливами. Среди них - магнетические Голубые пещеры с водой цвета электрик.

Удивительная средиземноморская флора

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Скалистое побережье крошечного острова Локрум всего в 600 метрах к югу от Дубровника покрыто густой средиземноморской растительностью. Остров славится несколькими туристическими достопримечательностями, среди которых бенедиктинский монастырь, основанный в 1023 году, французский королевский Форт, внутри которого сегодня проводят экскурсии, а также нудистский пляж.

Впрочем, самой интересной достопримечательностью острова является Локрумский ботанический сад, основанный в 1959 году. В парке собрано множество видов средиземноморских растений, в частности, лавр, дуб, сосна и кипарис, а также коллекции тропических и субтропических растений Австралии и Южной Америки.

Традиции садоводства уходят своими корнями в XI век, когда бенедиктинцы начали выращивать на острове экзотические растения. Сегодня заповедник может похвастаться рядом необычных растений, привезенных из разных уголков мира, среди которых агава, кактусы, магнолии и пальмы.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.