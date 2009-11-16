Чи стане Ірак туристичною меккою?

Для більшості туристів, безумовно, мають минути роки перед тим, як Ірак стане для них бажаним місцем відпочинку.

Image caption Чи стане Ірак знову привабливим для туристів?

Проте тим часом, як ситуація в країні стабілізується, її шанувальники вважають, що її потенціал як місця культури і відпочинку, починає вимальовуватися.

Колись Ірак був дуже популярним поміж британських туристів. Перші авіаполети до Індії, яка тоді ще була частиною імперії, мали зупинку для заправки пальним у портовому місті Басра. Проте по тому, як головні міста країни пошматовані впродовж років військового конфлікту, привабити туристів набагато складніше.

Однак керівник туристичного відомства Іраку прибув до Лондона вперше за десятиліття, щоб взяти участь у Міжнародному туристичному шоу і пропагувати Ірак як місце туризму і відпочинку.

За словами голови туристичного бюро, Хамуда аль-Якубі, туризм допоможе відродити Ірак. Отже, каже він, власті хочуть довести світу, що Ірак і далі існує і змінити їхнє ставлення до цієї країни.

Міністерство закордонних справ Британії радить утримуватися від подорожей до переважної частини Іраку. Однак сміливцям та країна обіцяє розмаїття культурних вражень.

Ірак називають колискою цивілізації, і там є тисячі місць історичного значення. Серед них - старовинні міста Ур та Вавілон. За словами деяких істориків, Едемський сад знаходився на відстані 80 кілометрів на північ від Басри.

В самому Іраку багато хто вірить у те, що попри очевидну складність обставин, туризм має потенціал трансформувати країну. Приплив туристів допоможе відновити впевненість у майбутньому і створити нові економічні можливості.