25 років Бхопальської катастрофи

Минуло 25 років, відколи у центральній Індії на хімічному заводі у Бхопалі стався витік високотоксичного газу.

Метилізоцианат (МІЦ) швидко поширився нетрями, які впритул прилягали до заводу, що виробляв пестициди.

Тисячі людей загинули, десятки тисяч дістали невиліковні хвороби.

Однак, на тому лихо не скінчилося. Ось уже два десятиліття в регіоні народжуються з вадами діти, що пояснюють високим рівнем забруднення води і повітря у найбідніших районах Бхопалу.

У місті ніхто не вживає термінів "аварія" або "нещасний випадок", позаяк вони передбачають, що це сталося випадково, і провину покладати немає на кого. Натомість люди з нетрів довкола заводу влаштовують протести і марші та подають петиції проти того, що їх позбавили права на справедливість. Після того, що сталося на світанку 3 грудня 84-го року, до суду так нікого і не притягли.

Світанок 3 грудня 1984

Люди бігали, метушилися, шукали своїх рідних. Дороги були вкриті тілами. Неподалік була ферма і молочарня, де загинули всі буйволи. Жінки попадали замертво просто на робочих місцях, як були -- у робочих халатах. Свідок катастрофи у Бхопалі Хазіра Бі

Хазіра Бі стала свідком подій тієї ночі. Вона дізналася вже пізніше про витік із хімічного заводу отруйного газу - метилізоцианату. А спочатку перед її очима постав повний хаос.

"Люди бігали, метушилися, шукали своїх рідних. Дороги були вкриті тілами. Неподалік була ферма і молочарня, де загинули всі буйволи. Жінки попадали замертво просто на робочих місцях, як були -- у робочих халатах."

А ось як ті події згадує Сварадж Пурі, який був на той час шефом поліції штату Мадхья-Прадеш: "Я дістався заводу і біля головних воріт намагався дізнатися, що сталося. Ніхто нічого не знав, і було неможливо знайти бодай-когось із начальників."

"Уже тоді було видно газ. Із нього утворювалася невелика хмара. Я бачив її поперед себе. Що це катастрофа - стало зрозуміло вранці, коли ми почали збирати тіла загиблих."

У першу ніч загинуло три тисячі осіб. Через три доби число жертв становило вже вісім тисяч. В зоні катастрофи потерпіли півмільйона людей. У десятків тисяч із них розвинулися хвороби на все життя.

Завод Юніон Карбайд і досі іржавіє просто неба, нагадуючи про лихо і шкоду, яких він завдав. За двадцять п'ять років він перетворився на п"ятиповерхову купу покручених труб, металічних сходів і кабелів.

Метилізоцианат важчий за повітря, а тому він просто впав на землю і рознісся вітром. Люди жили практично за парканом заводу, і в них не було шансу вижити.

Гірке відлуння

Відлуння тієї найбільшої у світі техногенної катастрофи дається і сьогодні взнаки на поколіннях, які на ту токсичну ніч ще не народилися.

Сатіу Сарангі, який керує доброчинною організацією Самбхавна, каже, що завод Карбайд Юніон і далі викидає токсичні речовини у підземні води, на які покладається найбідніше населення на забруднених територіях.

Кількість випадків вроджених дефектів щонайменше вдесятеро більша, ніж поміж населення приблизно такого ж економічного і соціального рівня в інших регіонах. Сатіу Сарангі

"Сюди відводилися всі стічні води і скидалися всі забруднені відходи. В деяких місцях вода випаровувалася, від чого збільшувалися рівні токсичного забруднення. Кількість випадків вроджених дефектів щонайменше вдесятеро більша, ніж поміж населення приблизно такого ж економічного і соціального рівня в інших регіонах."

Аналіз набраної в криниці біля заводу води проводився у Сполученому Королівстві. На вигляд і запах було важко зрозуміти, що вона отруйна. Але як виявилося, концентрація тетрахлориду вуглецю в ній в тисячу разів перевищує допустимі рівні, визначені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цей хімікат викликає рак печінки.

У 89 році завод погодився сплатити компенсацію в 470 мільйонів доларів. Для хронічно хворих відтоді було побудовано спеціальну лікарню. Кожний із півмільйона потерпілих отримав по тисячі доларів. Це було остаточне, визначене судом зобов'язання, яке виконав завод Карбайд Юніон. Відтоді він перейшов у власність місцевого уряду штату Мадхья-Прадеш.

Але на думку колишнього шефа поліції Свараджа Пурі цього замало: "Люди у місті розлючені тим, що не можуть добитися справедливості. В мене це також викликало б лють. Щороку 3 грудня я їду на Карбайд і на цвинтар, де тоді поховали малих дітей. Віддаю їм шану і повертаюся додому."