Бельгія хоче заборонити паранджу
Парламент Бельгії розглядає можливість заборонити в громадських місцях ісламське жіноче вбрання - паранджу.
В разі ухвалення пропонованого законодавства Бельгія стане першою країною Європи, яка заборонить паранджу в громадських місцях.
Напередодні Франція виголосила наміри і собі заборонити паранджу в громадських місцях.
Мусульманські організації і правозахисники скритикували ці наміри і кажуть, що заборона стане порушенням прав тих жінок, які хочуть носити таке вбрання.
Але голосування в бельгійському парламенті відбувається в час, коли сама асамблея Бельгії охоплена політичною кризою, яка може призвести до відставки уряду.
Зі складу урядової коаліції може вийти фламандська партія.
Спілкування між громадами?
Як повідомив кореспондент Бі-Бі-Сі в Брюсселі Домінік Г'юз, нове законодавство не згадує окремо паранджу, але пропонує заборонити будь-який одяг, який приховує особу людини, в таких громадських місцях як парки, приміщення і вулиці міст.
За порушення заборони передбачено штраф на суму 15-25 євро, а також ув'язнення терміном до семи днів.
Прихильники нового закону, який підтримують більшість парламентських партій Бельгії, кажуть, що здатність поліції належно ідентифікувати людину є важливим заходом безпеки.
Як каже депутат парламенту від бельгійської Партії зелених Стефан ван Гек, відкрите обличчя є також складовою суспільної інтеграції.
"Якщо хочете доброї інтеграції і гарного спілкування між усіма численними громадами Брюсселя, то важливо, аби ми одні одних бачили в обличчя під час розмови,"- сказав бельгійський парламентар.
За словами нашого кореспондента, лише біля 30 мусульманок Бельгії повністю покривають обличчя. Загалом мусульманок у Бельгії близько півмільйона.
Водночас Мусульманська рада Бельгії заявила, що запровадження заборони на паранджу примусить тих жінок, які її носять, не виходити з дому.