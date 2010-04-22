Бельгія хоче заборонити паранджу

Image caption У Бельгії такий одяг можуть заборонити

Парламент Бельгії розглядає можливість заборонити в громадських місцях ісламське жіноче вбрання - паранджу.

В разі ухвалення пропонованого законодавства Бельгія стане першою країною Європи, яка заборонить паранджу в громадських місцях.

Напередодні Франція виголосила наміри і собі заборонити паранджу в громадських місцях.

Мусульманські організації і правозахисники скритикували ці наміри і кажуть, що заборона стане порушенням прав тих жінок, які хочуть носити таке вбрання.

Але голосування в бельгійському парламенті відбувається в час, коли сама асамблея Бельгії охоплена політичною кризою, яка може призвести до відставки уряду.

Зі складу урядової коаліції може вийти фламандська партія.

Спілкування між громадами?

Важливо, аби ми одні одних бачили в обличчя під час розмови С.ван Гек, Партія зелених

Як повідомив кореспондент Бі-Бі-Сі в Брюсселі Домінік Г'юз, нове законодавство не згадує окремо паранджу, але пропонує заборонити будь-який одяг, який приховує особу людини, в таких громадських місцях як парки, приміщення і вулиці міст.

За порушення заборони передбачено штраф на суму 15-25 євро, а також ув'язнення терміном до семи днів.

Прихильники нового закону, який підтримують більшість парламентських партій Бельгії, кажуть, що здатність поліції належно ідентифікувати людину є важливим заходом безпеки.

Як каже депутат парламенту від бельгійської Партії зелених Стефан ван Гек, відкрите обличчя є також складовою суспільної інтеграції.

"Якщо хочете доброї інтеграції і гарного спілкування між усіма численними громадами Брюсселя, то важливо, аби ми одні одних бачили в обличчя під час розмови,"- сказав бельгійський парламентар.

За словами нашого кореспондента, лише біля 30 мусульманок Бельгії повністю покривають обличчя. Загалом мусульманок у Бельгії близько півмільйона.

Водночас Мусульманська рада Бельгії заявила, що запровадження заборони на паранджу примусить тих жінок, які її носять, не виходити з дому.