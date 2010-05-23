Як Інтернет врятував росіянок від стрип-клубу

Image caption Драматична історія з двома росіянками нагадала: існують люди, готові допомагати незнайомцям. І багато з них - в Інтернеті

Інтернет - це не лише новини, спам, електронна пошта та дискусії на політичні теми. Все частіше й потужніше заявляють про себе так звані соціальні мережі та онлайн-спільноти, які дозволяють інколи незнайомим між собою людям швидко увійти в контакт і обмінятися інформацією.

Одна некомерційна Інтернет-спільнота під назвою Метафільтер (Metafilter.com), яка виникла у США багато років тому, стала свідком - і учасником - драматичної історії за участю двох дівчат із Росії, їхнього приятеля на шляху до Лос-Анджелеса, уявної російської мафії, справжньої нью-йоркської поліції і численних Інтернет-користувачів, які за роки спілкування на своєму улюбленому сайті стали справжніми друзями.

Про цю історію, яка потрапила на сторінки американської преси, мені розповів один із користувачів сайту під ніком Optamystic. Він давно спілкується з кількома людьми, які були задіяні в "онлайн-операції". І ось як розгорталися події.

Оригінал теми на вебсайті Метафільтер - англійською, з ненормативною лексикою

Пізно ввечері в середу користувачі Метафільтера побачили повідомлення від одного зі своїх друзів під ніком fake. Хлопець, чиє справжнє ім'я Деніел Рітц, просив допомоги. Двоє його знайомих росіянок - 18 і 20 років - перебували в Вашингтоні, де російська компанія з подорожей та працевлаштування за кордоном обіцяла їм роботу.

Проте замість обіцяного працевлаштування дівчатам подзвонив їхній контакт і сказав, що з ними зустрінеться невідомий їм чоловік опівночі у Нью-Йорку, і от у нього є робота.

Двом росіянкам пропонували працювати офіціантками в нічному клубі.

Деніел саме їхав машиною до Лос-Анджелеса, на протилежному узбережжі від своїх знайомих. Він просив кого-небудь зустріти дівчат чи переконати їх не ходити на цю зустріч у небезпечному районі міста. Його власних застережень про те, що у них можуть відібрати паспорт і продати в рабство, дівчата слухати не захотіли. Російське посольство, за його словами, не виявило жодної цікавості до ситуації.

У четвер росіянки сіли на автобус і вирушили до Нью-Йорка.

Дорогою дівчатам подзвонив представник агенції, яка спонсорувала їхню візу: з агенцією зв'язався Деніел. Представник порадив не ходити на зустріч із невідомим чоловіком, але дівчата вирішили не послухатися і вибачилися за свого знайомого, який "створював проблеми". Після цього дівчата перестали відповідати на дзвінки Деніела. Увесь цей час він писав на Метафільтер про останні події через свій мобільний телефон і читав різні поради та пропозиції допомоги, які надходили від десятків інших користувачів.

Одна з користувачок, Кетрін Хайнс, вирішила, що дівчата вже дорослі, навряд чи послухають чужих порад чи заборон, але вона може допомогти їм тим, що надасть нічліг у Нью-Йорку. Кетрін зустріла дівчат на автостанції і сказала: робіть у цьому місті що хочете, але ви можете зупинитися у нас із чоловіком. Росіянки погодилися і залишили валізи у Кетрін.

Користувачі Метафільтера тим часом почали шукати інформацію про "Люкс Лаундж" - клуб, куди мали піти дівчата. Його адресу встановили завдяки "Гугл Стрітв'ю" - сервісу, який показує зйомки справжніх вулиць. Як з'ясувалося, це місце в небезпечному районі тривалий час не працювало, а нещодавно відкрилося як стрип-клуб. Хтось упізнав у цьому клубі колишній ресторан, де колись працювали його дідусь і бабуся, іммігранти зі Східної Європи.

Тим часом до дискусії на вебсайті підключився відділ з боротьби із перемитництвом людей. Офіцер - також користувач Метафільтера - почав перевіряти інформацію про нічний клуб, де нібито дівчатам пропонували роботу, та російське агентство, яке виробило для них візи.

Кетрін подзвонила в нью-йоркську поліцію і повідомила про плани дівчат. Поліція обіцяла передзвонити, але дзвінка все не було, і Кетрін вирішила піти з дівчатами на місце зустрічі з невідомим чоловіком опівночі. Користувачі на Метафільтері рішуче її від цього застерігали: "тут може бути причетна російська мафія!" - але Кетрін усе одно пішла.

На цей момент сотні людей у різних містах світу читали дискусію, пропонували допомогу, вишукували номери агенцій, які займаються справами з перемитництва людей. Сотні людей не відривалися від екранів, із жахом чи надією очікуючи новин із Нью-Йорка.

Зрештою на вебсайті з'явилося повідомлення, якого так чекала вся спільнота. Деніел опублікував смс, який надійшов йому від однієї з росіянок. "Д! Послухай. Я не знаю, як тобі дякувати. "Люкс Лаундж" - це стрип-бар, якби ми туди пішли, не знаю, що сталося б... Спасибі! Ти врятував нам життя!"

Переодягнуті поліцейські таки стежили за трьома дівчатами, щоб підстрахувати їх. Після допиту росіянок, які нарешті усвідомили весь ризик ситуації, відпустили. Цілий вебсайт ридав і вітав Деніела з успіхом. Триває розслідування діяльності агенції, яка послала дівчат до США.

Але це ще не все.

Кетрін, яка зараз шукає роботу, запросила дівчат зупинитися на кілька днів у себе, поки вони розберуться з планами. В одному з коментарів на вебсайті Кетрін обмовилася, що їм із чоловіком накладно купувати їжу. За кілька годин користувачі вебсайту надіслали їм через PayPal - послугу, де можна надіслати гроші на електронну пошту користувача, звідки вони перейдуть на банківський рахунок, - до 4 тисяч доларів.

Іще кілька років тому ця історія була б неможливою. Технології - такі, як сучасні мобільні телефони, які дозволяють публікувати дописи на Інтернет з-посеред шосе десь у Каліфорнії, новітні Інтернет-послуги, суперточні карти з зображенням - зробили цю історію можливою.

Лишається сподіватися, що хтось прочитає це повідомлення на тому ж таки Інтернеті, на вебсайті Бі-Бі-Сі, і згадає про нього, якщо сам (чи радше сама) опиниться в подібній ситуації.