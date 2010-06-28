Велика двадцятка зобов'язалася вдвічі скоротити борг

Саміт Великої двадцятки в Торонто визначив цілі заради покращення фінансів своїх заможних країн-членів.

Лідери Двадцятки прибули на саміт з двома проблемами, від яких потерпають розвинуті країни, - зростаючий дефіцит бюджету і доволі слабке одужання.

Однак конкретні цілі визначалися саме стосовно урядових фінансів.

Канадський прем'єр-міністр Стівен Харпер, який головував на саміті заявив: "Ми визначили чіткі цілі для розвинутих економік, що стосуються обмеження абсолютного показника боргу і обмеження співвідношення боргу і ВВП країни. Ці показники такі: до 2013 скоротити загальний борг на 50% і до 2016 року принаймні стабілізувати або стримати співвідношення боргу і ВВП".

Однак багато хто вважає, що занадто швидкі дії можуть позначитися на і без того слабкому одужанні економіки.

Британський прем'єр-міністр Девід Камерон вважає, що врегулювання проблеми загального боргу лише сприятиме економічному зростанню.

Ми визначили чіткі цілі для розвинутих економік, що стосуються обмеження абсолютного показника боргу і обмеження співвідношення боргу і ВВП країни. Ці показники такі: до 2013 скоротити загальний борг на 50% і до 2016 року принаймні стабілізувати або стримати співвідношення боргу і ВВП. Канадський прем'єр-міністр Стівен Харпер

"У нас є живе нагадування в особі тих країн, які нічого не робили зі своїм дефіцитом, що показало, наскільки руйнівним це може бути для економіки. Те, що робить Британія, це не альтернатива тому, що роблять інші, це частина глобального координування дій, що мають максимізувати приріст світової економіки, максимізувати створення робочих місць і статків, що ми всі хочемо бачити".

Президент Обама став головним рупором тих, хто обережно ставиться до скорочення бюджетних видатків.

Його особливо непокоїть небезпека того, що занадто багато урядів одночасно вдадуться до великих скорочень.

"Вважаю, що це справді питання, щодо якого сторони повинні домовитися. Треба зробити так, аби всі одночасно не кинулися на вихід, втім потрібно також пам"ятати, що борг і рівні дефіциту в розвинутих країнах, є такими, що їх важко обслуговувати, і до цього потрібно поставитися серйозно".

У заключному комюніке Великої двадцятки всім країнам дозволили висловитися на захист своєї позиції.

І цілі заради подолання боргів вписуються у плани, які країни Двадцятки вже виконують.

І все ж, конкретні цілі визначено, і вже це може вгамувати нервозність на фінансових ринках.