BP очікує результатів тестувань заглушки

Image caption Тестування нової заглушки у Мексиканській затоці

Ціни на акції нафтової компанії British Petroleum різко зросли на тлі повідомлень про успішне встановлення нової заглушки, яка, принаймні наразі тичасово, зупинила витік нафти зі свердловини у Мексиканській затоці.

Компанії вдалось досягти такого успіху вперше від початку тієї катастрофи 3 місяці тому.

Тепер інженери проводять випробування, щоб встановити, чи тиск під заглушкою не призводить до розривів та тріщин у інших місцях.

Як очікують, ці тестування триватимуть 48 годин.

Речник British Petroleum сказав, що, хоча ця новина є обнадійливою, втім ще зарано святкувати.

Оглядач Бі-Бі-Сі з наукових питань Ерік Камара пояснює сам процес: "Це один із найбільш ризикованих кроків в операції із припинення витоку нафти. Коли зупинять нафту, що виливається із одного з вентелів заглушки, інженери почнуть поступово закручувати всі три вентелі, спостерігаючи за тиском. Експерти хочуть бути певними, що нова інженерна споруда зможе впоратися із тиском нафти. Вони мусять дослідити, чи немає тріщин на захисній металевій споруді, через яку може тривати витік. Сама споруда важить 75 тон."

Image caption Нафтова пляма

У квітні в результаті вибуху на свердловині у Мексиканській затоці Deepwater Horizon загинуло 11 людей. Катастрофа також серйозно вдарила по екології регіону.

Три місяці після аварії - і тема витоку нафти в Мексиканській затоці все ще на перших сторінках американських новин.

Ця ситуація загострила різні аспекти американського життя - від критики адміністрації Обами в неспроможності подолати катастрофу, до заяв американських екологів: ми активно виступаємо за збереження природи, вкладаємо стільки коштів у безпечні технології і не можемо впоратися з цією проблемою!

Американський уряд пильно стежить за кожним кроком British Petroleum. Міністр енергетики США зустрічається з експертами Вritish Petroleum щошість годин.

Image caption Витік нафти

Ця проблема суттєво вдарила по відносинам британської компанії і американської влади. В перший раз тестування відклали, оскільки американська влада дуже скептично поставилась до британських пропозицій, не будучи певною, що все це призведе до успіху. Пізніше рішення переглянули.

Тим часом група сенаторів цитує повідомлення в пресі, де йдеться про те, що British Petroleum отримала зиск від звільнення з шотландської в'язниці Абдельбасета Алі аль-Меграхі, мовляв, зиск був в якості угод на видобуток лівійської нафти. Компанія British Petroleum категорично відкинула ці повідомлення. Меграхі засудили за "справою Локербі", що називають найбільшим терористичним актом в Британії і через хворобу на рак звільнили влітку 2009 року. Американські сенатори хочуть більш детально розслідувати цю справу.

Експерти кажуть, що British Petroleum переживає скрутні фінансові часи, а збитки компанії через аварію в Мексиканській затоці можуть сягти 60 мільярдів доларів.