Сайт Craigslist знімає 'дорослі оголошення'

Онлайн-ринок, або ж сайт оголошень про купівлю-продаж та пошук, оголосив, що закриває свою сторінку "послуг для дорослих" у США.

Image caption Сайт Крейґзліст виник як хобі його засновника Крейґа Ньюмарка в 1995 році

Компанія не сказала, чому ухвалила таке рішення. Проте на її адресу лунало багато критики від прокурорів та правозахисників. Вони твердили, що сайт став віртуальним знаряддям праці для сутенерів і повій.

Секцію "дорослих послуг" наразі замінено на чорно-білу стрічку з написом "цензуровано". "Еротичні послуги" досі діють за межами США.

Минулого року компанія, базована у Сан-Франциско, зняла свою секцію "еротичні послуги" й замінила її на категорію платних оголошень для дорослих у відповідь на тиск з боку генеральних аторнеїв (посада, близька до прокурора) 40 штатів США.

Сайт також запровадив політику перевірки кожного оголошення.

У блозі, написаному в травні, керівник Крейґзліста Джим Бакместер сказав, що Крейґзліст "виконав більше, ніж його зобов'язував закон". Він сказав, що сайт є "лідером у боротьбі проти перемитництва та експлуатації людей".

Проте критики й надалі звинувачують сайт у тому, що він уможливлює дитячу проституцію.

Критика на адресу сайту з новою силою зазвучала після того, як минулого місяця в тюрмі скоїв самогубство колишній студент-медик, який чекав на суд у справі за звинуваченням його у вбивстві масажистки, з якою він зустрівся через Крейґзліст.

На початку серпня в газеті Вашингтон Пост з'явилося платне оголошення від двох жінок, які виступали за закриття секції "дорослих послуг" на сайті. Одна сказала, що її примусили до проституції в віці 11 років і організовували клієнтів через Крейґзліст.

Прокурори привітали це рішення, проте Інтернет-спільнота зауважує, що Інтернет може виступати посередником в організації діяльності індустрії секс-послуг, але навряд чи є причиною того, що проституція існує.