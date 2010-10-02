ФБР і СБУ арештували кіберзлочинців

Image caption Прес-конференція ФБР у штаті Небраска

Американське ФБР у співпраці з британською і голландською поліцією та Службою безпеки України розслідує міжнародних кіберзлочинців, які за допомогою вірусної програми вкрали з банківських рахунків 70 мільйонів доларів.

Після арештів у Лондоні, де серед 19 затриманих було 5 громадян України, ФБР повідомило, що СБУ 30 вересня провела 5 арештів і 8 обшуків в Україні.

За повідомленнями, у США в рамках операції обвинувачено 92 людини і 39 заарештовано.

На вебсайті ФБР також опубліковані фотографії й імена 17 осіб, яких розшукують і зв’язку з цією справою. ФБР називає їх “східноєвропейськими кібернетичними злочинцями”.

Служба безпеки України поки не коментувала арештів підозрюваних у цій справі.

Зловмисники за допомогою вірусної програми під назвою “Зевс” (Zeus) отримували паролі та номери рахунків клієнтів банків і таким чином переводили гроші.

На прес-конференції в штаті Небраска в п’ятницю ФБР повідомило, що операція “Trident Breach” почалася у травні 2009 року, коли ФБР вперше отримала дані про переказ крадених грошей на 46 банківських рахунків у США.

ФБР твердить, що зловмисники заражали вірусом “Зевс” комп’ютери невеликих компаній, міської влади, церковних організацій та окремих людей. За даними ФБР, зловмисники хотіли вкрасти 220 мільйони доларів і 70 мільйонів доларів їм вдалося отримати.

Деякі хакерські інструменти, такі як "Зевс" – програма, яку використовували звинувачені шахраї, - була розроблена десь в Росії за допомогою східноєвропейців.

Директор ФБР Роберт Мюллер сказав, що “жодна країна, жодна компанія не може зупинити кібернетичні злочини. Єдиний шлях, як це можна зробити, це боротися разом. Тому що ми всі зрештою постаємо перед однією загрозою.”

Заступник Директора ФБР з відділу боротьби з кібернетичною злочинністю, Ґордон Сноу сказав, що ФБР тісно співпрацювало з колегами за кордоном, аби знайти людей, які були “інструментами у створенні та контролі комп’ютерної програми”.

Серед затриманих у Лондоні та США було чимало вихідців з колишніх радянських країн

Дон Джексон – базований у США представник міжнародної компанії SecureWorks, яка спеціалізується у галузі комп’ютерної безпеки і яка також досліджувала діяльність групи східноєвропейських хакерів, сказав Українській службі Бі-Бі-Сі, що шахрайство з використанням банківських вебсайтів - справа поширена і не є суто східноєвропейською, але розповів, що програму "Зевс" розробили в Росії.