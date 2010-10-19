Експерт: Венесуелі потрібні українські технології
Президент Венесуели - у Києві. Сам факт відвідин України колоритним Уго Чавесом дав привід для дискусій серед українців, чи вигідно співпрацювати з президентом, який зумів посваритись з половиною світу, включно зі США та країнами Євросоюзу?
Українська Служба Бі-Бі-Сі запитала фахівця з країн латиноамериканської економіки в Інституті світової економіки та міжнародних відносин Олександру Ковальову про перспективи і можливу вигідність співпраці України з такою далекою і маленькою країною Венесуелою та її чинним лідером Уго Чавесом. У чому може бути інтерес, окрім очевидного – нафти?
Олесандра Ковальова: Сама Венесуела не є вже такою маленькою країною. Це одна з найбільших країн Латинської Америки і одна з найважливіших економік того регіону. Для світу це одна з найважливіших країн, тому що вона є одним з найбільших експортерів нафти. Для України є ще величезні можливості розвитку відносин з тією державою, тому що протягом останніх років Україна з Венесуелою відносин не розвивала. І, зокрема, це було тому, що Сполучені Штати вважають Венесуелу країною з недемократичною системою правління, а Уго Чавеса, відповідно, недемократичним президентом. Але справа в тому, що впродовж всіх цих років інші країни, такі, як, зокрема, наші безпосередні сусіди Росія і Білорусь, зробили дуже серйозний прорив у відносинах з Венесуелою. Фактично для України тут майже не залишилося місця, куди можна було би влізти зі своїми пропозиціями.
Бі-Бі-Сі: Тобто, зараз вже запізно?
Олесандра Ковальова: Не можна сказати, що запізно, тому що я так зрозуміла, що навіть сам президент Чавес вніс достатньо багато пропозицій щодо розвитку відносин між Україною і Венесуелою. Тобто, в принципі будемо сподіватись на те, що щось з цього таке вийде.
Бі-Бі-Сі: Галузі очевидні – Україні потрібна нафта. А що привабливого Україна може запропонувати Венесуелі?
Олесандра Ковальова: Венесуелі дуже потрібні технології, це в першу чергу. Причому, технології в машинобудуванні. Зараз Уго Чавес вже уклав серйозні угоди про подібний технологічний обмін з Росією і Білоруссю, але для нас залишається така серйозна галузь, як авіабудування. Венесуелу дуже приваблюють наші літаки, зокрема, АН-74. Тобто, це дуже серйозна галузь.
Україна ж цікава для Венесуели тому, що Венесуела збирається дуже серйозно розширювати свій експорт до нашого регіону. І, зокрема, експортувати товари сільськогосподарського виробництва, які в принципі не вирощуються в Україні і які ми купуємо достатньо дорого.
Бі-Бі-Сі: Ви досі в нашій розмові не згадали нафтопровід Одеса – Броди і також досить серйозні розмови про те, що, можливо, таким чином через Україну з Одеського порту до Білорусі постачатиметься венесуельська нафта. Ви це не згадали тому, що це не серйозно, на вашу думку?
Олесандра Ковальова: Я вважаю, що це дуже серйозний аспект, тому що тут, за словами самого президента Чавеса, йдеться навіть не лише про транспортування нафти до Білорусі, але й до України. Це в першу чергу, а в другу чергу, згідно з заявою президента Януковича, навіть є можливість того, що сама Україна буде видобувати нафту і газ на території Венесуели, як це вже робить Білорусь. А що стосується нафтопроводу Одеса – Броди, то вже узгоджено, що буде транспортуватись в напрямку Білорусі приблизно 9 мільйонів тон нафти щороку, і в листопаді збираються зробити пробне прокачування 80 тисяч тон нафти. А зараз, впродовж цього року вже нафта транспортувалась, але нашою залізницею. Отже, якщо вийде транспортування нафтопроводом, то відповідно значно збільшиться обсяг нафти, яка буде завозитись Венесуелою до України.