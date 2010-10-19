Експерт: Венесуелі потрібні українські технології

Президент Венесуели - у Києві. Сам факт відвідин України колоритним Уго Чавесом дав привід для дискусій серед українців, чи вигідно співпрацювати з президентом, який зумів посваритись з половиною світу, включно зі США та країнами Євросоюзу?

Українська Служба Бі-Бі-Сі запитала фахівця з країн латиноамериканської економіки в Інституті світової економіки та міжнародних відносин Олександру Ковальову про перспективи і можливу вигідність співпраці України з такою далекою і маленькою країною Венесуелою та її чинним лідером Уго Чавесом. У чому може бути інтерес, окрім очевидного – нафти?

Олесандра Ковальова: Сама Венесуела не є вже такою маленькою країною. Це одна з найбільших країн Латинської Америки і одна з найважливіших економік того регіону. Для світу це одна з найважливіших країн, тому що вона є одним з найбільших експортерів нафти. Для України є ще величезні можливості розвитку відносин з тією державою, тому що протягом останніх років Україна з Венесуелою відносин не розвивала. І, зокрема, це було тому, що Сполучені Штати вважають Венесуелу країною з недемократичною системою правління, а Уго Чавеса, відповідно, недемократичним президентом. Але справа в тому, що впродовж всіх цих років інші країни, такі, як, зокрема, наші безпосередні сусіди Росія і Білорусь, зробили дуже серйозний прорив у відносинах з Венесуелою. Фактично для України тут майже не залишилося місця, куди можна було би влізти зі своїми пропозиціями.

Бі-Бі-Сі: Тобто, зараз вже запізно?

Олесандра Ковальова: Не можна сказати, що запізно, тому що я так зрозуміла, що навіть сам президент Чавес вніс достатньо багато пропозицій щодо розвитку відносин між Україною і Венесуелою. Тобто, в принципі будемо сподіватись на те, що щось з цього таке вийде.

Венесуелі дуже потрібні технології, причому, технології в машинобудуванні. Уго Чавес вже уклав серйозні угоди про технологічний обмін з Росією і Білоруссю, але для нас залишається така серйозна галузь, як авіабудування. Венесуелу дуже приваблюють наші літаки, зокрема, АН-74. Олександра Ковальова - фахівець з країн латиноамериканської економіки

Бі-Бі-Сі: Галузі очевидні – Україні потрібна нафта. А що привабливого Україна може запропонувати Венесуелі?

Олесандра Ковальова: Венесуелі дуже потрібні технології, це в першу чергу. Причому, технології в машинобудуванні. Зараз Уго Чавес вже уклав серйозні угоди про подібний технологічний обмін з Росією і Білоруссю, але для нас залишається така серйозна галузь, як авіабудування. Венесуелу дуже приваблюють наші літаки, зокрема, АН-74. Тобто, це дуже серйозна галузь.

Україна ж цікава для Венесуели тому, що Венесуела збирається дуже серйозно розширювати свій експорт до нашого регіону. І, зокрема, експортувати товари сільськогосподарського виробництва, які в принципі не вирощуються в Україні і які ми купуємо достатньо дорого.

Бі-Бі-Сі: Ви досі в нашій розмові не згадали нафтопровід Одеса – Броди і також досить серйозні розмови про те, що, можливо, таким чином через Україну з Одеського порту до Білорусі постачатиметься венесуельська нафта. Ви це не згадали тому, що це не серйозно, на вашу думку?

Україна цікава для Венесуели тому, що Венесуела збирається дуже серйозно розширювати свій експорт до нашого регіону. І, зокрема, експортувати товари сільськогосподарського виробництва, які в принципі не вирощуються в Україні і які ми купуємо достатньо дорого. Олександра Ковальова - фахівець з країн латиноамериканської економіки

Олесандра Ковальова: Я вважаю, що це дуже серйозний аспект, тому що тут, за словами самого президента Чавеса, йдеться навіть не лише про транспортування нафти до Білорусі, але й до України. Це в першу чергу, а в другу чергу, згідно з заявою президента Януковича, навіть є можливість того, що сама Україна буде видобувати нафту і газ на території Венесуели, як це вже робить Білорусь. А що стосується нафтопроводу Одеса – Броди, то вже узгоджено, що буде транспортуватись в напрямку Білорусі приблизно 9 мільйонів тон нафти щороку, і в листопаді збираються зробити пробне прокачування 80 тисяч тон нафти. А зараз, впродовж цього року вже нафта транспортувалась, але нашою залізницею. Отже, якщо вийде транспортування нафтопроводом, то відповідно значно збільшиться обсяг нафти, яка буде завозитись Венесуелою до України.