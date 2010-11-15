Дефіцит бюджету Греції - найгірший в Єврозоні

Image caption Грецький премє'єр Папандреу хоче відстрочки для повернення боргів

Нові дані ЄС свідчать, що економіка Греції – в набагато гіршому стані, ніж вважалося раніше.

ЄС повідомив, що дефіцит бюджету Греції становить 15,4% ВВП – майже на 2% вище, ніж вважалося раніше.

Державний борг Греції також зріс і вдвічі перевищує допустимий для ЄС показник.

Міжнародні інспектори ЄС та МВФ перебувають в Афінах, де намагаються оцінити зусилля Греції щодо зменшення дефіциту бюджету.

Кореспондент Бі-Бі-Сі каже, що міжнародні експерти, очевидно, схвалять чергові виплати з пакету допомоги Греції, але у відповідь від Греції очікуватимуть подальші скорочення видатків.

Греція має найбільший серед країн євро зони дефіцит бюджету.

За останніми даними, Греція обіцяє зменшити дефіцит бюджету до 9,4%, а не 7,8%, як передбачалося.

Дефіцит бюджету Греції 2009 становить 15,4%, що більше, ніж дефіцит Ірландії (14,4%), який вважався найгіршим.

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Греція сподівається отримати третю частину позики розміром 110 млрд. євро, яку було надано в травні.

Грецький прем’єр заявив цими вихідними, що Греція може бути змушена просити відстрочки перед тим, як Афіни мають почати виплачувати борг.