Дефіцит бюджету Греції - найгірший в Єврозоні
Нові дані ЄС свідчать, що економіка Греції – в набагато гіршому стані, ніж вважалося раніше.
ЄС повідомив, що дефіцит бюджету Греції становить 15,4% ВВП – майже на 2% вище, ніж вважалося раніше.
Державний борг Греції також зріс і вдвічі перевищує допустимий для ЄС показник.
Міжнародні інспектори ЄС та МВФ перебувають в Афінах, де намагаються оцінити зусилля Греції щодо зменшення дефіциту бюджету.
Кореспондент Бі-Бі-Сі каже, що міжнародні експерти, очевидно, схвалять чергові виплати з пакету допомоги Греції, але у відповідь від Греції очікуватимуть подальші скорочення видатків.
Греція має найбільший серед країн євро зони дефіцит бюджету.
За останніми даними, Греція обіцяє зменшити дефіцит бюджету до 9,4%, а не 7,8%, як передбачалося.
Дефіцит бюджету Греції 2009 становить 15,4%, що більше, ніж дефіцит Ірландії (14,4%), який вважався найгіршим.
Греція сподівається отримати третю частину позики розміром 110 млрд. євро, яку було надано в травні.
Грецький прем’єр заявив цими вихідними, що Греція може бути змушена просити відстрочки перед тим, як Афіни мають почати виплачувати борг.