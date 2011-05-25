Знайдено загублені піраміди

У Єгипті за допомогою супутника знайдено сімнадцять загублених пірамід.

Копирайт изображения AFP GETTY IMAGES Image caption Нові знахідки археологів у Єгипті

За допомогою інфрачервоного екрана, який показує підземні будівлі, виявлено також понад тисячу могил та 3 тисячі стародавніх поселень.

Ініціатори розкопок вже підтвердили інформацію про знахідки, які ймовірно є пірамідами.

"Знайти піраміду - це мрія кожного археолога", - розповідає доктор Сара Паркек.

Вона займається космічною археологією у лабораторії НАСА, яка розташована у місті Бірмінгемі штату Алабама. Жінка розповідає, що була вражена тим, скільки їй разом з командою вдалося знайти.

"Ми понад рік провадили це дослідження. Я могла весь час спостерігати за процесом. Однак поворотний момент для мене настав, коли я оглянулася і усвідомила, як багато ми знайшли. Я просто не могла повірити, як багато подібних місць ми могли знайти у Єгипті".

Команда вчених проаналізувала фото з супутника, який знаходиться на відстані 700 км від поверхні землі. Супутник обладнаний настільки потужними камерами, що вони можуть бачити на поверхні землі предмети менші, ніж метр у діаметрі.

Інфрачервоне обладнання використали для того, щоб обстежити різні предмети під землею.

Image caption Фотографія інфрачервоного супутника чітко показує сховану піраміду в центрі квадрата

Розкопки тривають

Стародавні єгиптяни будували свої будинки з глиняних цеглин, які набагато щільніші ніж ґрунт довкола них. Відтак, форми будинків, храмів та могил побачити можна легко.

"Це просто показує нам, як ми тільки недооцінювали масштаби стародавніх поселень людини", - говорить доктор Паркек.

Вона переконана, що можна відкрити ще більше предметів давнини:

"Це ж тільки те, що приховувала земна поверхня. А ще ж є тисячі додаткових місць під водами Ніла. Зараз ми тільки розпочинаємо цей шмат роботи".