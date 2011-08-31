Бербери святкують визнання після Каддафі

У час, коли багато говорять про "арабську весну", часто-густо забувають про те, що ключову роль у революційних змінах на півночі Африки відіграли етнічні бербери.

Копирайт изображения richardduebel Image caption Цей прапор супроводжував у Лівії повстанців-берберів

Зараз бербери в цілому регіоні домагаються більшого визнання для їхньої культури і мови.

У Лівії ця етнічна група, яку десятиліттями пригноблювали араби, стала на чолі опору режимові Муаммара Каддафі у рідному для неї районі на заході гір Нафуса.

Берберський прапор із символом, що позначає їхню самоназву "Амазіг", був піднятий на захоплених повстанцями будівлях або повивав загиблих бійців.

Цей прапор також майорів на щорічному берберському фестивалі в південному марокканському місті Агадір, бо в межах конституційних змін у Марокко берберська мова отримала статус офіційної.

Бербери Північної Африки Назва походить від латинського слова "варвари", бо в древні часи бербери не розмовляли ні грекою, ні латиною

Перед арабським завоюванням півночі Африки процвітали завдяки сільському господарству

На їхній мові називають себе Амазіг, а свою мову - Тамазігт

Навернулися на мусульманство і навіть відіграли важливу роль у поширенні Ісламу в Іспанії, але завжди зберігали власну самобутність

Алжир: За оцінками, складають 20%- 30% населення

За оцінками, складають 20%- 30% населення Єгипет: Приблизно 30 тис. в оазисі Сіва поблизу західних областей Бені-Суеф

Приблизно 30 тис. в оазисі Сіва поблизу західних областей Бені-Суеф Лівія: Різна статистика наводить цифру від 25 тис. до 150 тис.

Різна статистика наводить цифру від 25 тис. до 150 тис. Марокко: Перепис населення не розрізняє берберів, але тих, хто розмовляє берберською, в країні 60%

Перепис населення не розрізняє берберів, але тих, хто розмовляє берберською, в країні 60% Туніс: Приблизно 1% населення в кількох регіонах

Приблизно 1% населення в кількох регіонах Канарські острови: Корінне населення - бербери. Мова вціліла до іспанського вторгнення

Корінне населення - бербери. Мова вціліла до іспанського вторгнення Туареги - берберські кочівники, які живуть переважно на півдні Алжиру, північному сходу Малі, північному заході Нігеру і півночі Буркіна-Фасо

Як каже Фаті Халіфа, член адміністрації лівійських повстанців - Національної перехідної ради, - повстання дало берберам надію: "Впродовж 40 років берберів Лівії гнобили. Коли почалася доба відкритості і свободи, лівійський народ надіслав нам дуже позитивні сигнали. Сьогодні склалася сприятлива для нас ситуація".

Упродовж цілого повстання Національна перехідна рада вела активну медіа-кампанію за підтримку берберів.

Контрольований повстанцями телеканал "Лівія", що має штаб-квартиру в Катарі, щодня веде мовлення берберською протягом двох годин, а в лівійському місті Джаду виходить берберська газета.

Бербери, які є етнічною меншиною в більшості країн Північної Африки, вважають себе позбавленими частини громадянських прав.

Але поки лише в Марокко справжнє значення слова "Амазіг" - вільний народ - наповнюється реальним змістом.

Це королівство нещодавно прийняло нову конституцію, що визнає мову берберів, якою розмовляють 60% населення, другою державною.

Абдулла Аурік, засновник і видавець журналу "Агадір О'фла", присвяченого берберським справам, каже, що Марокко може стати прикладом для інших країн регіону.

"Наш король Мохамед VI є бербером. Він допомагає нам просувати нашу справу", - каже Абдулла, пояснюючи, що берберкою була матір короля.

Коли в 7-му столітті північ Африки завоювали араби, вони поширили в тому регіоні арабську мові і мусульманську віру, які утвердилися за рахунок берберської мови і культури корінного населення.

Копирайт изображения richardduebel Image caption Агадір має такі три письмові назви

Але як каже пан Аурік, зміни вже не за горами: "Матір Фіделя Кастро була берберкою - з Канарських островів, тож ми є скрізь. Нас уже не можна проігнорувати".

Ота атмосфера надіЇ щодо майбутнього берберської культури була добре відчутна на нещодавній конференції в марокканському Танжирі, де зібралися делегати з п'яти країн Північної Африки і Канарських островів, які опрацьовували спільну стратегію боротьби за ширші права для берберів.

Поки що бербери не виступають єдиним голосом у регіоні, бо мають надто багато місцевих діалектів і часом протилежні політичні завдання.