جب تیمور کے سپاہیوں نے دلی میں سروں کا مینار بنا دیا

دہلی کی بدامنی نے تیمور کو دعوت دی

جسٹن مروزی اپنی کتاب 'Tamerlane, Sword of Islam, Conqueror of the World' میں لکھتے ہیں: 'تیمور کی فوج کو مختلف علاقوں سے گزرنا پڑا جہاں کا موسم ایک جیسا نہیں تھا۔ تیمور سے کم قیادت کی صلاحیت رکھنے والے کسی بھی شخص کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔.‘