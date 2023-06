ہوپ کک: سکم کی رانی جنھیں سی آئی ایجنٹ اور آزاد ریاست کے انڈیا میں انضمام کا سبب قرار دیا گیا

سکّم کے ولی عہد کی شادی کی پیشکش

ہالی وڈ اداکارہ گریس کیلی سے موازنہ

غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ رابطے میں اضافہ

مضمون میں دارجلنگ پر سکم کا دعویٰ

1966 میں ہوپ کک نے نامگیال انسٹی ٹیوٹ کے جریدے میں 'Sikkimese Theory of Landholding and the Darjeeling Grant' کے عنوان سے ایک مضمون لکھا۔ اس مضمون میں انھوں نے 1835 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیے گئے دارجلنگ ضلع کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا۔