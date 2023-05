کافی کا ایک اشتہار انڈیا میں ٹرانس جینڈر افراد کے ساتھ سلوک کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟

یہ اشتہار اس ماہ کے شروع میں ہیش ٹیگ، It Starts With Your Name، کے ساتھ جاری کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے اسے یوٹیوب پر دس لاکھ سے زیادہ مرتبہ دیکھا جا چکا ہے جبکہ ٹوئٹر پر اسے 80 لاکھ سے زیادہ مرتبہ دیکھا گیا ہے۔