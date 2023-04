سچن تندولکر کی وہ کرشماتی اننگز جس کے بعد شائقین نے انھیں ’کرکٹ کا دیوتا‘ قرار دیا

ایک گھنٹہ قبل

’میں پانچ فٹ پانچ انچ کا تھا اور خوفزدہ تھا‘

سچن نے اپنی سوانح عمری Playing It My Way میں اس طوفان کے بارے میں لکھا ’میں نے اپنی زندگی میں کبھی مٹی کا طوفان نہیں دیکھا۔ ہوا زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چل رہی تھی۔ میں پانچ فٹ پانچ انچ کا تھا۔ میں خوفزدہ تھا۔ طوفان مجھے اڑا سکتا ہے۔ لہٰذا میں جا کر آسٹریلوی وکٹ کیپر ایڈم گلکرسٹ کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ اگر اڑنے لگا تو اسے پکڑ لوں گا۔‘