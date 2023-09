ایمی ایوارڈز کے لیے نامزد پاکستان کی دستاویزی فلم: ’معذور بچوں کے والدین ظالم نہیں بلکہ مجبور ہوتے ہیں‘

،تصویر کا ذریعہAs Far As They Can Run

یہ الفاظ پاکستانی فلم میکر زیاد ظفر کے ہیں جنھوں نے ایمی کے لیے نامزد ہونے والی دستاویزی فلم ’ایز فار ایز دے کین رن‘ (As Far as they can Run) میں بطور معاون پروڈیوسر کام کیا۔