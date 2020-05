View this post on Instagram

Kendi adımıza kendi tarihimizi yazdık.. Dileğim tüm isteyenlere nasip etsin bu mutluluğu.. Gözlerinizi kapattığınızda güvenle arkanızda duracak bir eşiniz olsun. Gözünüzün içine baksın. İyi ki eşim oldun desin. Gerisi olur zaten.. Seni Seviyorum her şeyim...🎈❤️🧿 @canaydin83 #wedding #didemcanwedding🎉🎊💕💃🏼 Photo by @sezenkansu @vj.weddings