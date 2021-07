سنیماٹوگرافی: برصغیر میں دکھائی جانے والی لومیئر برادران کی پہلی فلمیں اور انڈیا میں فلم انڈسٹری کی ابتدا

لیکن 1896 میں شام چھ تا دس تک جاری رہنے والے چار شوز دیکھنے آنے والی عوام کو ناچ گانا، بہترین ڈائلاگ بازی اور تیز رفتار ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس رات نمائش کے لیے پیش کی جانے والی سب سے خوفناک فلم کا عنوان Arrival of a Train یعنی ’ٹرین کا آمد‘ تھا۔

یہاں The Arrival of a Train at La Ciotat Station نامی فلم، جس میں ایک ٹرین کو سٹیشن میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا، کی نمائش کی گئی۔