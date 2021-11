شاہ رخ خان: 56ویں سالگرہ پر شاہ رخ خان کے بارے میں 56 باتیں

17. شاہ رخ خان نے 1991 میں منی کول کی ٹیلی فلم ’فلم ایڈیٹ‘ میں منفی کردار ادا کیا۔ لیکن پہلی بار پردیپ کشن اور اروندھتی رائے کی فلم 'In Which Annie Gives It Those Ones' کے لیے کیمرے کا سامنا کیا تاہم فلم میں ان کے کردار کو بہت مختصر کر دیا گیا۔