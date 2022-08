سوشل میڈیا پرانفلوئنسر : اب نوجوان خلاباز بننے کی بجائے یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں: سروے

سوشل میڈیا کی معیشت کی ماہر بروک ایرن ڈفی نے فیشن بلاگرز، بیوٹی ولاگرز اور ڈیزائنرز کے کریئر پر تحقیق کی ہے۔ انھوں نے اپنی کتابNot Getting Paid to Do What You Love میں ایک بہت بڑے فرق کو واضح کیا ہے جو انفلوئنسر کے کریئر کو منافع بخش سمجھتے ہیں۔ انفلوئنسر بننے کی کوشش کرنے والے زیادہ تر لوگ کے اپنے پروجیکٹ کے لیے جنون کے ساتھ جو مواد تخلیق کرتے ہیں وہ اکثر کارپوریٹ برانڈز کے لیے مفت میں فراہم کردہ کام بن جاتے ہیں۔