اکثر لوگ مکڑیوں کو ہلاک کرنے والوں کو برا کیوں نہیں سمجھتے

59 منٹ قبل

زندگی کی ایک پیچیدہ شکل

تو کیا ہم سب صرف ظالم ہیں۔ یا کچھ اور ہو رہا ہے؟

ایک قدیم دشمن

کنٹرول کا ختم ہونا

ایک خاموش چیخ

جیسا کہ ماہرین ماحولیات اسٹیفن کیلرٹ نے اپنی کتاب (Kinship to Mastery: Biophilia In Human Evolution And Development ) میں لکھا ہے کہ '۔۔۔ شاید سب سے زیادہ پریشان کن، یہ مخلوق (کیڑے مکوڑے اور دیگر جڑواں جانور) ذہنی زندگی سے محروم دکھائی دیتے ہیں'۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک وہ (ہماری طرح) انسانی جذبات محسوس نہیں کر سکتے ہیں - گویا ان کے اپنے دماغ ان کے وجود سے متعلق نہیں ہیں۔ (یقیناً یہ ایک وہم ہے۔)