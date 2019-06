View this post on Instagram

Mood 😭 My brother @bilalbinsaqib beating 👊 me on my disappointment for yesterday's match. Aisa kyun hua? 😟 Tag your siblings 👨‍👩‍👦‍👦 & friends 👨‍👨‍ #ICCWorldCup2019 #PakvsInd #INDvsPAK #mominsaqib