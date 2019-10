View this post on Instagram

PMDC kay tehleel honay ke baad, Pakistan mein MBBS ke talib’ilm NLE imtehaan ko radd kartay huay memes ke zariye ehtejaaj kar rahay hain aur Social Media par #SaveFutureDoctors #WeRejectNLE #SayNoToNLE aur #PMDC jesay hashtags trend kar rahay hain. 🏥👩🏽‍⚕️👨🏽‍⚕️ • • • پاکستان میں MBBS کے طالبعلموں نے سوشل میڈیا پر میمز کے ذریعے احتجاج کیا۔ #PMDC #Doctors #Medicine #Pakistan #NLE