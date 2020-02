پاکستان تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان سے متعلق مبینہ آڈیو میں ’فرار‘ کے دعوے پر جہاں پاکستان فوج کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے وہیں حکومتی وزرا بھی اس بارے میں بات کرنے سے کترا رہے ہیں۔

بی بی سی نے جب اس بارے میں وزیر داخلہ بریگیڈئیر (ر) اعجاز شاہ اور وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک سے بات کی تو دونوں کا یہی کہنا تھا کہ اس بارے میں ان کے علم میں کچھ نہیں ہے۔

مبینہ آڈیو میں احسان اللہ احسان کے پاکستان کی حراست سے ’فرار‘ ہونے کی دعوے کے بارے میں بی بی سی نے جب حکومت کے اہم عہدیداروں سے فون پر رابطہ کیا تو پاکستان کے وزیر داخلہ بریگیڈئیر (ر) اعجاز شاہ نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ انھیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔

جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا بطور وزیر داخلہ انھوں نے متعلقہ اداروں سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کی تو رابطہ منقطع ہو گیا۔

یہ بھی پڑھیے

کیا ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان ’فرار‘ ہو گئے؟

’مشال خان قتل اور احسان اللہ احسان سلیبرٹی‘

ترجمان تو ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں!

تصویر کے کاپی رائٹ AAMIR QURESHI Image caption وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے بھی اس معاملے میں لاعلمی کا اظہار کیا

وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک سے جب یہ سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ’جیسے آپ نے سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے۔‘

جب ان سے احسان اللہ احسان کے پاکستان کی تحویل میں ہونے سے متعلق سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ’میرے علم میں نہیں کہ ادھر ہے کہ نہیں ہے‘۔

بی بی سی نے جب اس مبینہ آڈیو پیغام میں کیے گئے دعویٰ پر رد عمل کے لیے پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے رابطہ کیا تو فوجی ذرائع نے اس دعویٰ کی تصدیق یا تردید نہیں کی اور کہا کہ وہ ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے۔

پاکستان کے میڈیا اور ٹی وی چینلز سے بھی یہ خبر بالکل غائب ہے۔

مقامی چینل سماء کی اینکر پرسن عنمبر شمسی نے جب جمعے کو اپنے پروگرام میں وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم سے احسان اللہ احسان نے متعلق کیسز کے بارے میں دریافت کرنے چاہا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ وزارت داخلہ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے اس لیے ’اعجاز شاہ سے پوچھیں۔ وہ آپ کو تفصیل سے بتائی ںگے کہ اس میں فیکٹ کیا ہے، فِکشن کیا ہے اور آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں‘۔

ان کا کہنا تپا کہ یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی اور کے دائرہ اختیار پر بولنا شروع کر دیں۔

ادھر سوشل میڈیا پر صارفین اس سے متعلق مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں اور اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔

لیکن پاکستان کے چند نامور صحافی اور سوشل میڈیا پر متحرک صارفین اس مبینہ آڈیو می کیے گئے دعوے پر سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔

سینئر صحافی عباس ناصر نے ٹوئٹر پر صحافی اور اینکرپرسن کامران خان کی ٹویٹ کو جس میں فوج کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ’ایسا لگ رہا ہے کہ احسان اللہ احسان کے 'فرار' ہونے کے بارے میں فیض کو دھچکا لگا ہے۔ ہاں، ہاں میں یہ خود سے کہہ رہا ہوں، اپنے خوابوں میں۔‘

اسی طرح صحافی اور اینکرپرسن ضرار کھوڑو نے اس بارے میں متعدد ٹویٹس کیں جن میں جہاں انھوں نے احسان اللہ احسان کے ’فرار‘ ہونے سے متعلق سوال اٹھائے وہیں انھوں نے لکھا کہ ’یاد رکھیں: یہ احسان اللہ احسان نہیں جو دشمن ہے۔ جن کی نگرانی میں وہ ’فرار ہو گیا‘ وہ ذمہ دار نہیں۔ آپ میں سے اصل دشمن وہ لوگ ہیں جو اس پر سوال کرتے ہیں اور جواب طلب کرتے ہیں۔ وہی اصل غدار ہیں۔‘

تصویر کے کاپی رائٹ @ZarrarKhuhro

In a normal country, news of the possible "escape" or "release" of the face of the worst terrorist violence would've caused outrage, strident demands for answers on the media. Radio silence implies guilt. Here, a sprinkling of twitter outrage, and a big scoop of memes and satire.

صحافی اور اینکر پرسن عنبر شمسی نے اس معاملے میں ٹویٹ کیا کہ ایک عام ملک میں دہشت گردی کے بدترین واقعے کے چہرے کے ممکنہ ’فرار‘ یا ’رہائی‘ کی خبروں پر غم و غصہ پایا جاتا ہے، ’میڈیا پر جوابات کے سخت مطالبات سامنے آتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب بھی جرم ہوتا ہے۔ یہاں، ٹوئٹر پر تھوڑا بہت غصہ اور بڑے پیمانے پر طنز اور میمز کا ایک سلسلہ جاری ہے۔‘

@AmberRShamsi کی ٹوئٹر پر پوسٹ کا خاتمہ In a normal country, news of the possible “escape” or “release” of the face of the worst terrorist violence would’ve caused outrage, strident demands for answers on the media. Radio silence implies guilt. Here, a sprinkling of twitter outrage, and a big scoop of memes and satire. — Amber Rahim Shamsi (@AmberRShamsi) 7 فروری، 2020

صحافی اور اینکر پرسن مبشر زیدی نے اس پر اپنا طنزیہ ردعمل کچھ یوں دیا۔

@Xadeejournalist کی ٹوئٹر پر پوسٹ کا خاتمہ احسان اللہُ احسان دہی لینے گیا تھا واپس نہیں آیا جن کو ملے وہ اطلاع کر دیں

احسان اللہُ احسان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں پر APS واقعے میں شہید ہونے والے بچوں کا خون ہے — Mubashir Zaidi (@Xadeejournalist) 6 فروری، 2020

جبکہ خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والی سابق رکن اسمبلی اور قومی وطن پارٹی کی رہنما بشریٰ گوہر نے اس بارے میں لکھا کہ ’بڑے پیمانے پر قتل و غارت کرنے والا احسان اللہ احسان، کبھی بھی جیل میں نہیں تھا، نہ ہی اس پر کوئی الزام لگایا گیا تھا نہ ہی اسے کسی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔۔۔ وہ ریاستی مہمان تھا۔ معاہدے کے بغیر ملک نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ متاثرہ خاندانوں کی توہین کے لیے اس کا میڈیا پر انٹرویو کیا گیا۔ دہشت گردی کے الزامات، جیلیں امن کے حامی پختونوں کے لیے ہیں۔‘

تصویر کے کاپی رائٹ @BusraGohar

جبکہ ایک صارف نے اس پر ایک میم کے ذریعے کچھ اس طرح تبصرہ کیا۔