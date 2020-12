مسعود کھدر پوش: ہاریوں کی زندگی بہتر بنانے کا خواہشمند ’پاگل ڈپٹی کمشنر‘

محمد مسعود کو ’مسعود کھدر پوش‘ کیوں کہا جاتا تھا اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اس سے پہلے ان کے کچھ حالات زندگی پر گفتگو جو ہمیں مسعود کھدر پوش ٹرسٹ کی مرتب کردہ کتاب ’سوانح حیات مسعود کھدر پوش‘، ’ہاری رپورٹ، کل اور آج‘ اور ’The Note of Dissent to The Hari Report‘ سے حاصل ہوئے ہیں۔