تقسیم ہند کے پانچ ماہ بعد جب کراچی کی سڑکیں ہندوؤں اور سکھوں کے خون سے رنگ گئیں

منگھارام نے نندیتا بھاوانی کو انٹرویو میں یہ کہانی سنائی تھی۔ نندیتا نے تقیسم ہند اور سندھی ہندوؤں کی مشکلات پر ’The making of exile sindhi Hindus and partion‘ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔

نندیتا بھاوانی اپنی کتاب The making of exile sindhi Hindus and partion میں لکھتی ہیں کہ کانگریس کی سرکردہ رہنما کلا شہانی جن کے شوہر شانتی بھی کانگریس سے وابستہ تھے۔ ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ رتن تلاؤ میں کانگریس کے دفتر پر حملہ کیا گیا ہے تو انھوں نے مسلم پڑوسی کے پاس پناہ حاصل کی جنھوں نے ان کو بچانے کے لیے برقعہ پہنا دیا۔