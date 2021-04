رتی اور جناح کی شادی: ’مسٹر جناح نے مجھے اغوا نہیں کیا اصل میں، میں نے انھیں اغوا کیا ہے‘

"Item No 118, date April 19, 1918 Rajab Seventh (Villadat of our Maula Alumdar Hazrat Abbas-Peace be upon him) Meher:Rs 1001/= Gift Rs 125000/= Pesh Imam Maulana Hasan Najafi-Witness: Rajab Ali Bhai Ebrahim Batliwala,etc."