محمد خان جونیجو: پاکستان کے ’شریف‘ وزیرِ اعظم جو پارلیمان کی بالادستی کی کوشش کرتے کرتے برطرف ہو گئے

47 منٹ قبل

'سائیں، یہ مارشل لا کی یادگار بھی تو میرے سر سے ہٹے'

محمد خان جونیجو ہی وزیر اعظم کیوں؟

مارشل لا کب اٹھے گا؟ فوجی صدر سے اختلافات کا آغاز

'People will lynch you'

"Prime Minister is pleased to decline the summary"

29 مئی 1988 کی سہ پہر

(Excuse me Sir, Can I have a word with you?)