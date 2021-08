محمد علی جناح: جب بانیِ پاکستان کی اقلیتوں کے حوالے سے تقریر سینسر کرنے کی کوشش ناکام ہوئی

33 منٹ قبل

بانیِ پاکستان کے سوانح نگار ہیکٹر بولائتھو نے اپنی کتاب ’Jinnah: Creator of Pakistan‘ میں تحریر کیا ہے کہ ’قائد اعظم کا وہ خطبہ جو انھوں نے 11 اگست 1947 کو مجلس آئین ساز کے صدر کی حیثیت سے پڑھا، اُس کی تیاری پر انھوں نے کئی گھنٹے صرف کیے تھے۔ اس خطبے کے ذریعے انھوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے سب شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے اور اس معاملے میں مذہب و ملت کا کوئی امتیاز روانہ رکھا جائے گا۔‘

بانی پاکستان کی یہ تقریر ان کی تقاریر کے سبھی مجموعوں میں موجود ہے جن میں سرکاری طور پر شائع کردہ مجموعہ Quaid e Azam Mohammad Ali Jinnah:Speeches and Statements (1947-48) اور ’جناح پیپرز‘ کے نام سرفہرست ہیں۔

محمد علی جناح نے یہ تقریر ختم کی ہی تھی کہ اُن کی اس تقریر کے بعض حصوں کو عوام کی نظر سے اوجھل رکھنے کی کوششیں شروع ہو گئیں، جس کا ذکر جناح کی وفات کے بعد شائع ہونے والی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ مگر ان کوششوں کو جس طرح ناکام بنایا گیا اس کا سب سے مفصل احوال ضمیر نیازی کی کتاب ’The Press in Chains‘ میں ملتا ہے۔

ضمیر نیازی کے مطابق اس تقریر میں تحریف کیے جانے کا ذکر سب سے پہلے حامد جلال نے اپنے ایک مضمون ’When They Tried to Censor Quaid‘ میں کیا جو ہفتہ وار ’ویو پوائنٹ‘ لاہور کی 22 جنوری 1981 کی اشاعت میں شامل ہوا۔