’کرکٹ ڈپلومیسی‘: وہ ’چھکا‘ جس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ممکنہ جنگ ٹال دی

براس ٹیک مشقیں

ممتاز دفاعی محق رابرٹ آرٹ نے اپنی کتاب ’The Use of Force: Military Power and International Politics‘ میں لکھا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کے نتیجے میں پاکستان کے ذہن میں پیدا ہونے والے شبہات نادانستہ تھے اور نہ یہ کسی حادثے کا نتیجہ تھے بلکہ یہ جنرل سندرجی کا ایک سوجا سمجھا منصوبہ تھا۔