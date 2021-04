جب 1857 کے ہیرو منگل پانڈے نے پھانسی سے قبل خود کشی کی کوشش کی

29 مارچ، 1857 کی کہانی

مورخ کم اے ویگنر نے 29 مارچ کے واقعے کا ذکر اپنی کتاب 'The Great Fear of 1857 - Rumors, Conspiracies and Making of the Indian Uprising' میں اس واقعے کی وضاحت کی ہے۔