نادر شاہ: لکڑہارے سے دنیا کی ایک طاقتور فوج کھڑی کرنے تک، اگر نادر شاہ نہ ہوتا تو شاید آج ایران بھی نہ ہوتا

52 منٹ قبل

خطرناک سرحدی علاقے میں پیدائش

مائیکل ایکسوردی نے اپنی کتابوں Iran: Empire of the Mind اور The Sword of Persia میں نادر شاہ کی زندگی کے نشیب و فراز پر تفصیل سے نظر ڈالی ہے۔ تاہم انھوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ نادر شاہ کی تاریخ پیدائش اور ابتدائی زندگی کی تفصیلات واضح نہیں ہیں اور ان پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔