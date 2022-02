بہادر شاہ ظفر: آخری مغل بادشاہ کی انگریزوں کے ہاتھوں گرفتاری اور شہزادوں کے قتل کی داستان

بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے پرانے قلعے میں پناہ لی

بہادر شاہ ظفر نے اپنے ہتھیار ہڈسن کو سونپے

بہادر شاہ ظفر کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں

ہڈسن شہزادوں کی شناخت کے لیے شاہی خاندان کے افراد کو لے گیا

بہت کوشش کے بعد شہزادے ہتھیار ڈالنے پر راضی ہوئے

ہڈسن نے سگریٹ پی کر لاپرواہ ہونے کا تاثر دیا

ہڈسن نے تینوں شہزادوں پر دو دو گولیاں چلائیں

شہزادوں کی لاشیں عوامی مقام پر رکھ دی گئیں

ہڈسن نے ایک خط لکھ کر اعتراف کیا کہ انھوں نے شہزادوں کو قتل کیا

بعد میں ریورنڈ جان روٹن نے اپنی کتاب ’دی چیپلینڈ نیریٹو آف دی سیج آف دہلی‘ (The Chaplain's Narrative of the Siege of Delhi) میں لکھا، ’سب سے بڑے شہزادے کا قد کاٹھ بہت مضبوط تھا۔ دوسرا اس سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ تیسرے شہزادے کی عمر بیس سال سے زیادہ نہیں ہو گی۔‘