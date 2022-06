ہیمو: ہندوستان کے ’نپولین‘ جن کی معمولی غلطی 14 سالہ اکبر سے شکست کا باعث بنی

مشہور مورخ آر پی ترپاٹھی اپنی کتاب 'Rise and Fall of the Mughal Empire' میں لکھتے ہیں: 'اکبر کے ہاتھوں ہیمو کی شکست بدقسمتی تھی، اگر قسمت اس کا ساتھ دیتی تو اسے یہ شکست نہ ہوتی۔'