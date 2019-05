تصویر کے کاپی رائٹ Getty Images Image caption اس تحقیق کے لیے 6000 امریکیوں کے ناشتے کے مینو کا تجزیہ لیا گیا

ناشتے کو عام طور پر دن کا سب سے اہم کھانا کہا جاتا ہے اور ماہِ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں کے لیے ناشتے کی جگہ سحری لے لیتی ہے۔

سحری ہو یا ناشتہ، صبح کا یہ کھانا کتنا اہم ہے اس بارے میں امریکن کالج آف کارڈیالوجی کی حالیہ تحقیق کے مطابق یہ زندگی لمبی بھی کر سکتا ہے جبکہ ناشتہ چھوڑنے سے دل کی بیماری سے ہلاکت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

تحقیق کے نتائج پر کئی امریکی یونیورسٹیوں کے محققین اور پروفیسروں نے کام کیا۔ انھوں نے 1988 اور 1994 کے درمیان 40 سے 75 سال کی عمر کے 6550 افراد کے ناشتے کی عادات کا جائزہ لیا۔

تحقیق میں شامل افراد سے پوچھا گیا تھا کہ وہ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں۔ اس جائزے میں شامل پانچ فیصد افراد نے کہا کہ وہ کبھی ناشتہ نہیں کرتے، تقریباً 11 فیصد نے کہا کہ وہ شاذونادر کرتے ہیں اور 25 فیصد نے کہا کہ وہ کبھی کبھی کرتے ہیں۔

تصویر کے کاپی رائٹ Getty Images Image caption اس سروے کے دوران ناشتہ نہ کرنے والے افراد کے بارے میں دل کی بیماری سے ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا

محققین نے پھر سن 2011 تک کے اموات کے ریکارڈ کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ سروے میں شامل 2318 لوگ اب دنیا میں نہیں تھے۔ انھوں نے پھر ناشتہ کرنے کے رجحان اور اموات کے درمیان تعلق تلاش کرنے کی کوشش کی۔

طبی تحقیق سے پہلے ہی یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ناشتہ چھوڑنے کا صحت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، تاہم سائنسدان اب بھی اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس ’این ایچ ایس‘ نے اس تحقیق پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سیے یے ثابت نہیں ہوتا کہ ناشتہ نہ کرنا براہ راست دل اور شریان کی بیماریوں سے ہلاکت کی وجہ ہے۔

تصویر کے کاپی رائٹ Getty Images Image caption سروے میں شامل افراد کے ناشتے کے علاوہ کھانے پینے رجحانات کو تجزیے کا حصہ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی پوچھا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے انفرادی طور پر ناشتہ کتنا اہم ہے

این ایچ ایس کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک ریویو کے مطابق اس تحقیق کا حصہ بننے والے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ وہ ناشتہ نہیں کرتے زیادہ تر ماضی میں تمباکونوشی کے عادی رہے ہیں، بہت زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں، ورزش سے بالکل دور، غیر صحت مند خوراک کھاتے ہیں اور ناشتہ کرنے والوں کے مقابلے میں اقتصادی طور پر کمزور ہیں۔

اس تحقیق میں صرف لوگوں کے ناشتے کی عادات پر غور کیا گیا اور ان دیگر عادات کا تجزیہ اس میں شامل نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ مختلف لوگوں کے لیے ناشتہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔

مثال کے طور پر زیادہ تر لوگ روز ناشتہ کرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ آٹھ بجے صحت مند ناشتہ کرتے ہیں اور کچھ صبح ایک سینڈوچ یا سیریل بار پر گزارا کر لیتے ہیں۔

تاہم یونیورسٹی آف آئیووا میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر وے باؤ نے، جو اس تحقیق کے مرکزی مصنف ہیں، نتائج کا دفاع کیا۔

تصویر کے کاپی رائٹ Getty Images Image caption ماہرین کے مطابق ان کی تحقیق ناشتے اور دل کی بیماریوں کے درمیان تعلق ثابت کرتی ہے

باؤ کا کہنا ہے کہ بہت سے تجزیوں میں بات سامنے آئی ہے کہ ہائپرٹینشن، ذیابیطس، ہائی کولیسٹرول کا تعلق ناشتہ چھوڑنے سے ہے۔

انھوں نے کہا کہ ان کی تحقیق کے مطابق صحتمند دل کے لیے ناشتہ ایک آسان حل ہے۔

ایک بڑا قاتل

باؤ اور ان کے رفقاء نے یہ بھی لکھا کہ ناشتے اور اور دل کی بیماریوں کے درمیان ’گہرا تعلق سامنے آیا ہے جس کا لوگوں کی سماجی اور اقتصادی حیثیت، جسامت اور دل اور خون کے نظام کے خطرناک پہلوؤں سے تعلق نہیں۔‘

ماہرین نے لکھا کہ ان کی معلومات کے مطابق یہ ناشتہ چھوڑنے اور دل کی بیماری کے درمیان تعلق کے بارے میں یہ پہلا تجزیہ ہے۔

دل اور شریانوں کے بیماریاں دنیا میں موت کی بڑی وجہ ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق سن 2016 میں دنیا بھر میں تقریباً ایک کروڑ باون لاکھ افراد ان کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔

