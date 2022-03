سعودی عرب میں فارمولہ ون ریس کے انعقاد پر بحث کیوں؟

سعودی عرب ایف ون کو بہت بڑی رقم ادا کرتا ہے۔ لیکن ویک اینڈ پر جو کچھ ہوا اسے مدنظر رکھتے ہوئے اس رقم کے ساتھ جڑی ’شہرت‘ کے تناظر میں لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا سب سے اونچی بولی لگانے والے کو یہ کھیل بیچنے کے ساتھ ساتھ کیا ادارہ We Race As One کے نعرے تلے اپنے تنوع سے متعلق مہم جاری رکھ سکتا ہے۔