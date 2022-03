انڈیا میں موجود وہ خزانہ جو ابھی تک دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے

9 منٹ قبل

انڈیا کے فوسل کا ورثہ جسے فراموش کر دیا گیا

انڈیا میں ڈائنوسار کے انڈوں کی دریافت

انڈیا اور پاکستان میں پائی جانے والی ابتدائی وہیل مچھلیاں

نو آبادیاتی ’ورثہ‘

ویشالی شروف کی سنہ 2018 میں شائع ہونے والی کتاب ’دی ایڈوینچر آف پدما اینڈ اے بلیو وہیل‘ (The Adventures of Padma and a Blue Dinosaur) کو بچوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔