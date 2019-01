امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے قومی ہنگامی صورت حال کا اعلان کرنے کی دوبارہ دھمکی دی ہے۔

انھوں نے میکسیکو کی سرحد کا دورہ کرنے سے پہلے صحافیوں کو بتایا ’میرے پاس قومی ہنگامی صورت حال کا اعلان کرنے کا مکمل اختیار ہے۔‘

ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میکسیکو ’بالواسطہ‘ دیوار کی تمعیر کے لیے فنڈنگ دے گا۔

خیال رہے کہ صدر ٹرمپ اس دیوار کی تعمیر کے لیے ساڑھے پانچ ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس مطالبے سے جو تنازع پیدا ہوا ہے اس کے نتیجے میں حکومت کے مختلف شعبوں کو گذشتہ 20 دنوں سے جزوی 'شٹ ڈاؤن' کا سامنا ہے۔ اس بندش کے نتیجے میں آٹھ لاکھ وفاقی ملازمین تنخواہ سے محروم ہیں۔

اس تعطل کے نتیجے میں صدر ٹرمپ نے حکومت کو پوری طرح فنڈ کرنے والے بل کی منظوری اس وقت تک روک دی ہے جب تک انھیں سرحد پر دیوار بنانے کے لیے پیسے نہیں مل جاتے۔

ٹرمپ کا اصرار ہے کہ بجٹ میں کم از کم پانچ ارب ڈالر اس منصوبے کے لیے مختص کیے جائیں جس کے تحت وہ میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار بنا سکیں۔

تاہم بجٹ کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں اس وقت تعطل پیدا ہو گیا جب ڈیموکریٹس جن کا ایوانِ نمائندگان پر کنٹرول ہے نے دیوار کی تعمیر کے لیے رقم دینے سے انکار کر دیا۔

امریکہ میں حکومتی جماعت رپبلکن پارٹی اور حریف ڈیموکریٹس کا دیوار کی تعمیر پر ڈیڈ لاک جس کی وجہ سے امریکہ میں 'شٹ ڈاؤن' ہے اور سرکاری مشینری نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔

رپبلکن رہنما کا اصرار ہے ان کی جماعت صدر ٹرمپ کے پیچھے کھڑی ہے تاہم چند رپبلکنز نے شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے حق میں بات کی کی۔

ٹرمپ کانگریس کے بغیر دیوار کی تعمیر کے لیے کس طرح ادائیگی کر سکتے ہیں؟

امریکی صدر نے جمعرات کو ٹیکسس کے دورے پر بات کرتے ہوئے کہا ’اگر کانگریس دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈنگ کی منظوری نہیں دیتی تو میں یقیناً قانون سازوں کو بائی پاس کر کے قومی ہنگامی صورت حال کا اعلان کروں گا۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی صدور جنگ یا قومی ہنگامی صورت حال کے دوران فوجی تعمیراتی منصوبوں کو براہ راست کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ اقدام یقینی طور پر قانونی چینلج کا سامنا کرے گا۔

صدر ٹرمپ کے ایک حمایت یافتہ رپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کا کہنا ہے ’صدر ٹرمپ کے لیے یہی وقت ہے کہ وہ دیوار کی تعمیر کے لیے ہنگامی اختیارات استعمال کریں۔‘

ڈیموکریٹ سینیٹر جو منچن کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے قومی ہنگامی صورت حال کا اعلان ’غلط‘ ہو گا۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے کیا جانے والے ایسا اقدام حکومت کو پوری طرح فنڈ کرنے

Analysts say such a move would provide political cover to reopen government while allowing Mr Trump to argue he had done all he could to fulfil one of his main campaign promises

How did Trump make his case for the wall?

Mr Trump spoke at McAllen station, behind a display of weapons and cash said to have been seized by the border patrol

He was joined by border patrol agents, and relatives of people killed by illegal immigrants

"If we don't have a barrier... you're not going to be able to solve this problem," he said, adding that people faced "hard work", "gruelling problems" and "a lot of death" without it.

Mr Trump added: "They say a wall is medieval... There are some things that work"

Has Trump changed his pledge on funding the wall

Mr Trump made the border wall a key campaign promise - and pledged to make Mexico pay for it

However, speaking on Thursday, Mr Trump claimed he never meant that Mexico would make a one-time payment

"When I said Mexico would pay for the wall in front of thousands and thousands of people... obviously I never meant Mexico would write a cheque," he said

However, this is contradicted by an archived campaign memo from 2016, where Mr Trump outlined how he planned to "compel Mexico to make a one-time payment" of $5-10bn (£4bn-£8bn) for the wall

Mr Trump said on Thursday that, instead of a direct payment, Mexico would be "paying for the wall indirectly, many, many times over", under a new trade deal between the US, Mexico and Canada

Economists have disputed this and critics say that any savings incurred due to the deal would go directly to private businesses rather than flow into US Treasury